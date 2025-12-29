鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-29 07:10

黃金與白銀價格上周聯袂再創歷史新高，凸顯貴金屬強勁漲勢，但這對加密貨幣投資者構成沉重打擊，市場情緒陷入低迷，連帶加密資產上市公司股價集體重挫。

投顧機構 Navellier & Associates 創辦人 Louis Navellier 表示，當黃金在 2025 年實現近 70% 漲幅之際，多數加密貨幣卻持續走弱，投資人應轉向黃金。

Navellier 強調，黃金具備央行增持、波動率更低及流動性提升三大核心優勢。

知名投資人 Peter Schiff 則在社群平台上犀利問道：「若比特幣無法隨科技股或金銀同漲，它或許永遠難有起色。」

市場背離現象引發關注。比特幣自 2014 年來首次與美股走勢脫鉤，長期持有者在拋售後未能推動復甦。今年 10 月大規模平倉導致比特幣從歷史高點 12.6 萬美元暴跌 30%，目前徘徊於 8.7 萬美元上方。

Fundstrat 數位資產主管 Sean Farrell 指出，聖誕季常見拋售虧損資產的操作符合當前行情，投資人普遍迴避近期表現疲軟的品種。

正面訊號正在醞釀。Farrell 認為，隨著機構將比特幣納入長期配置，1 月資金回流有望觸發反彈。歷史數據顯示，12 月下跌資產常在隔年 1 月回升。