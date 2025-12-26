鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-26 14:40

現貨黃金和白銀價格亞洲周五 (26 日) 盤中續創新高，地緣政治緊張局勢升級以及美元持續疲軟，仍為主要助漲動力。

地緣政治緊張加劇 黃金續創新高 白銀首次突破75美元(圖:shutterstock)

現貨白銀價格表現尤其突出，連續第 5 個交易日上漲，漲幅一度高達 4.5%，並首次突破每盎司 75 美元大關。

盤中早些時候，白銀價格曾觸及每盎司 75.14 美元的歷史最高點。白銀的強勢不僅得益於其作為避險資產的吸引力，更受到其工業和投資需求強勁的推動，特別是在電子產品和清潔能源技術方面的應用。

此外，近期價格波動受到投機性資金流入，以及 10 月歷史性逼空後主要交易中心持續存在的供應錯位影響。白銀本周有望實現超過 7% 的漲幅。

現貨黃金同樣強勢，價格一度上漲 1.2%，觸及每盎司 4,530 美元以上的歷史新高，最高達到每盎司 4530.60 美元。黃金價格本周預計上漲近 3%。

支撐貴金屬市場普遍上漲的宏觀因素包括美元的持續走弱。彭博美元指數本周下跌 0.8%，創下自 6 月以來的最大跌幅。美元走軟使以美元計價的大宗商品對持有其他貨幣的投資者而言更加便宜，從而提振了需求。

另一個重要驅動因素是美國進一步降息的預期。市場普遍預計聯準會將在 2026 年開始放鬆貨幣政策，較低的借貸成本對不支付利息的貴金屬資產構成支撐。

在地緣政治方面，由於全球不確定性上升，避險需求激增。事件包括美國加大對委內瑞拉石油出口的壓力，以及美軍對奈及利亞境內的「伊斯蘭國」組織發動了「強有力的致命打擊」。