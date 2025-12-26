鉅亨網編譯段智恆 2025-12-26 20:10

根據《路透》周五 (26 日) 報導，從 OpenAI 到輝達 (NVDA-US)，全球科技企業正加速把數以十億美元計的資金投入人工智慧(AI) 基礎建設。在生成式 AI 需求持續爆發下，雲端運算能力、AI 晶片與資料中心成為企業競逐的核心戰場，多筆金額動輒數百億美元的大型合作與投資案，近期密集浮上檯面。

一場AI算力軍備競賽全球上演！OpenAI成投資最大磁鐵(圖:Reuters/TPG)

輝達近期同意向 AI 新創公司 Groq 授權晶片技術，並延攬該公司執行長羅斯 (Jonathan Ross) 及多名工程師，凸顯輝達在 AI 晶片市場競爭升溫之際，持續強化技術布局。《CNBC》報導指出，輝達已同意以約 200 億美元收購 Groq 相關資產，成為該公司規模最大的交易之一。

OpenAI 成為 AI 投資核心樞紐

在生成式 AI 浪潮推動下，OpenAI 成為各大科技企業爭相合作的核心對象。消息人士指出，亞馬遜 (AMZN-US) 正考慮對 OpenAI 投資約 100 億美元，相關磋商仍在進行中。迪士尼 (DIS-US) 則宣布將投資 10 億美元，並授權《星際大戰》、《漫威》與皮克斯角色供 OpenAI 旗下 Sora 影音生成工具使用，未來三年內，Sora 與 ChatGPT Images 將開始生成含授權角色的影片內容。

在晶片與算力方面，OpenAI 與博通 (AVGO-US) 合作開發自家 AI 處理器，並與超微 (AMD-US) 簽署多年期供貨協議，取得 AI 晶片供應選項。輝達也計畫對 OpenAI 投資最高 1,000 億美元，並持續供應資料中心晶片。甲骨文 (ORCL-US) 則被報導已與 OpenAI 簽下規模高達 3,000 億美元、為期約五年的雲端運算合約。

此外，CoreWeave(CRWV-US)在 3 月與 OpenAI 簽署價值 119 億美元、為期五年的合約；由軟銀 (SoftBank)、OpenAI 與甲骨文共同推動的「星際之門」(Stargate) 資料中心計畫，則預計投入最高 5,000 億美元建構 AI 基礎設施。

科技巨頭與晶片商同步加碼算力

除 OpenAI 外，其他科技巨頭也大舉擴充算力與資料中心布局。Meta(META-US) 與 CoreWeave 簽署 140 億美元算力供應協議，並與甲骨文洽談約 200 億美元的多年期雲端合約；Google(GOOGL-US) 則與 Meta 簽下超過 100 億美元、為期六年的雲端合作案。Meta 同時以約 143 億美元取得 Scale AI 近半股權，並延攬其執行長 Alexandr Wang 參與 AI 策略。

在晶片與資料中心領域，輝達投資動作頻頻，不僅將投資英特爾 (INTC-US)50 億美元，並與微軟(MSFT-US) 共同投資 Anthropic，後者承諾投入 300 億美元於微軟雲端運算，並使用輝達最新 AI 硬體。由貝萊德 BCS-US()、微軟與輝達組成的投資團隊，也以 400 億美元收購 Aligned Data Centers。