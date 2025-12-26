鉅亨網編譯段智恆 2025-12-26 19:40

根據《彭博》周五 (26 日) 報導，中國宣布對美國多家國防企業及高階主管祭出制裁，以回應華府最新一輪對台軍售，但相關措施多屬象徵性，顯示北京表達不滿之餘，暫未選擇進一步升高衝突。

美國對台軍售惹怒北京？中國宣布制裁美國軍工業者(圖:Reuters/TPG)

中國外交部表示，已對 20 家美國國防相關企業與 10 名高階主管實施制裁，對象包括諾斯洛普格拉曼公司 (Northrop Grumman Systems)、L3 哈里斯海事服務公司 (L3Harris Maritime Services)、波音 (BA-US) 位於聖路易的相關業務，以及前身為 Maxar Intelligence 的萬拓公司 (Vantor)。制裁內容包含凍結這些企業在中國境內的資產，並禁止其與中國實體往來。

北京同時將制裁範圍擴及企業高層，包括 Anduril Industries 創辦人拉奇 (Palmer Luckey) 與萬拓公司執行長史慕特 (Dan Smoot)，除凍結其在中國的資產外，並禁止其進入中國大陸、香港與澳門，及與當地實體進行交易。

中國方面指出，相關制裁是回應美國「大規模」對台軍售。美國國務院上周表示，華府已核准一項金額最高達 110 億美元的對台軍售方案，規模為歷來最大之一，內容涵蓋飛彈、無人機與火砲系統等裝備。

中國外交部發言人警告，任何在台灣問題上「越線的挑釁行為」都將遭到中方強力回應，並強調凡是參與對台軍售的企業或個人，都將為其「錯誤行徑付出代價」。

不過，外界普遍認為制裁實際影響有限。多數遭點名的企業與高階主管在中國幾乎沒有實質業務或資產，部分企業先前也已被列入中國商務部的不可靠實體清單。