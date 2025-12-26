美國對台軍售惹怒北京？中國宣布制裁美國軍工業者
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周五 (26 日) 報導，中國宣布對美國多家國防企業及高階主管祭出制裁，以回應華府最新一輪對台軍售，但相關措施多屬象徵性，顯示北京表達不滿之餘，暫未選擇進一步升高衝突。
中國外交部表示，已對 20 家美國國防相關企業與 10 名高階主管實施制裁，對象包括諾斯洛普格拉曼公司 (Northrop Grumman Systems)、L3 哈里斯海事服務公司 (L3Harris Maritime Services)、波音 (BA-US) 位於聖路易的相關業務，以及前身為 Maxar Intelligence 的萬拓公司 (Vantor)。制裁內容包含凍結這些企業在中國境內的資產，並禁止其與中國實體往來。
北京同時將制裁範圍擴及企業高層，包括 Anduril Industries 創辦人拉奇 (Palmer Luckey) 與萬拓公司執行長史慕特 (Dan Smoot)，除凍結其在中國的資產外，並禁止其進入中國大陸、香港與澳門，及與當地實體進行交易。
中國方面指出，相關制裁是回應美國「大規模」對台軍售。美國國務院上周表示，華府已核准一項金額最高達 110 億美元的對台軍售方案，規模為歷來最大之一，內容涵蓋飛彈、無人機與火砲系統等裝備。
中國外交部發言人警告，任何在台灣問題上「越線的挑釁行為」都將遭到中方強力回應，並強調凡是參與對台軍售的企業或個人，都將為其「錯誤行徑付出代價」。
不過，外界普遍認為制裁實際影響有限。多數遭點名的企業與高階主管在中國幾乎沒有實質業務或資產，部分企業先前也已被列入中國商務部的不可靠實體清單。
中國將台灣視為必須最終統一的省分，必要時不排除動用武力；台灣方面則堅決反對。自總統賴清德於 2024 年 5 月就任以來，北京持續加大對台軍事壓力。台灣議題也仍是美中關係的核心敏感點之一。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 一場AI算力軍備競賽全球上演！OpenAI成投資最大磁鐵
- 【台股操盤人筆記】2026年行情仍偏多看待
- 中國11月手機出貨：總出貨3016萬部、外國品牌暴增128%、5G手機占超九成
- 美國制裁衝擊俄羅斯液化天然氣計畫！俄副總理承認：計畫須延後數年
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇