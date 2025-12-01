鉅亨網編譯段智恆
《巴隆周刊》(Barron"s) 周五 (26 日)，標普 500 指數周三收在歷史新高，但當天僅有 28 檔成分股同步創下 52 周新高；其中，真正能在隔一個交易日再度延續強勢、持續逼近或改寫新高的股票，更只剩 12 檔。
美光 (MU-US) 並未名列其中。該股 2025 年來累計大漲 241%，成為今年表現最亮眼的科技股之一，市場逐漸意識到，人工智慧 (AI) 發展高度仰賴大量記憶體晶片。不過，美光周五盤前一度上漲 1.7%，截至盤中下跌 0.6%，每股暫報 284.93，隨後在早盤轉跌 0.4%，未能再創 52 周新高。
相較之下，半導體設備商科林研發 (LRCX-US) 表現更為突出。該股周五盤中上漲近 0.8%、每股暫報 178.67 美元，成為這批強勢股中漲幅最大的個股。科林研發 2025 年來累計上漲 146%，同樣是今年的大贏家之一。該公司提供記憶體晶片製程中的蝕刻等關鍵設備，讓美光等晶片製造商得以順利擴產。
其他仍站在 52 周新高區間的個股，還包括 Assurant(AIZ-US)、美國銀行 (BAC-US)、Chubb(CB-US)、第一資本(Capital One)(COF-US)、CRH(CRH-US)、科磊(KLAC-US)、摩根士丹利(MS-US)、那斯達克(NDAQ-US)、嘉信理財(SCHW-US) 與 Tapestry(TPR-US)等，涵蓋金融、工業與消費等不同產業。
市場之所以關注這類名單，在於「動能」被視為長期表現最好的投資因子之一。股價表現強勢的股票，往往能在一段時間內維持相對優勢。對短線交易者而言，52 周新高股提供了當日交易的潛在標的；對長線投資人來說，則可作為建立觀察清單、追蹤強勢趨勢的工具。
下一篇