2025-12-27

《巴隆周刊》(Barron"s) 周五 (26 日)，標普 500 指數周三收在歷史新高，但當天僅有 28 檔成分股同步創下 52 周新高；其中，真正能在隔一個交易日再度延續強勢、持續逼近或改寫新高的股票，更只剩 12 檔。

美光 (MU-US) 並未名列其中。該股 2025 年來累計大漲 241%，成為今年表現最亮眼的科技股之一，市場逐漸意識到，人工智慧 (AI) 發展高度仰賴大量記憶體晶片。不過，美光周五盤前一度上漲 1.7%，截至盤中下跌 0.6%，每股暫報 284.93，隨後在早盤轉跌 0.4%，未能再創 52 周新高。

相較之下，半導體設備商科林研發 (LRCX-US) 表現更為突出。該股周五盤中上漲近 0.8%、每股暫報 178.67 美元，成為這批強勢股中漲幅最大的個股。科林研發 2025 年來累計上漲 146%，同樣是今年的大贏家之一。該公司提供記憶體晶片製程中的蝕刻等關鍵設備，讓美光等晶片製造商得以順利擴產。