鉅亨網編譯段智恆 2025-12-25 03:10

在經歷關稅戰、AI 熱潮與貨幣政策爭議交織的一年後，多位《彭博》重量級評論人士警告，2025 年看似撐住的全球經濟，真正的考驗恐怕將延後至 2026 年才全面浮現。從關稅衝擊、美國聯準會 (Fed) 獨立性，到 AI 投資是否形成泡沫，市場目前仍在樂觀與不安之間擺盪。

在《彭博》Podcast 節目《Trumponomics》中，彭博經濟研究首席經濟學家歐利克 (Tom Orlik) 指出，若一年前就預知美國總統川普在 2025 年 4 月大舉啟動關稅措施，市場原本可能會預期經濟災難。然而從數據面來看，美國經濟目前仍維持韌性，並未如多數悲觀預測般迅速惡化。

不過歐利克強調，這並不代表風險已解除。無論是關稅、對 Fed 的政治干預，或是地緣政治衝突，其影響都存在「遞延反應」。他警告，2026 年恐怕才是這些政策後果「一次到位」的時間點。

關稅衝擊未到位 AI 暫時撐住市場

多位與談者一致認為，人工智慧 (AI) 是過去一年市場表現的重要穩定力量。《彭博》專欄作家歐森 (Parmy Olson) 指出，資料中心與 AI 基礎建設投資潮，不僅為川普政府提供政治掩護，也實際帶動經濟動能，使市場暫時忽略其他風險。

但她同時提醒，隨著華爾街對 AI 投資報酬的期待不斷拉高，若龐大的基礎建設支出未能轉化為實質獲利，修正風險將快速升溫，情況可能類似過去的網路泡沫週期。

此外，AI 也可能反過來成為政治壓力來源。隨著美國期中選舉逼近，AI 資料中心對電力需求暴增，可能推升電價，進一步放大生活成本壓力，對執政黨選情構成挑戰。

在國際層面，中國在「用更少資源做更多事」的 AI 策略、開放模型與機器人技術上的進展，也可能削弱美國試圖圍堵其科技發展的政策效果。

Fed 獨立性成最大變數 市場風險仍在後頭

真正讓市場神經緊繃的，則是制度層面的不確定性。與談者指出，美國最高法院近期可能針對總統川普對獨立機構的權力做出關鍵裁決，擴大行政權限的可能性，已引發市場關注。

與此同時，法院也將審理川普「對等關稅」政策的合法性。一旦裁決不利政府，是否需要退還關稅、以及如何執行，仍充滿變數。

歐利克認為，最大風險仍來自聯準會。隨著川普將提名新任 Fed 主席、甚至調整理事會成員組成，市場可能開始提前反映 Fed 政治化的風險。一旦投資人對央行獨立性失去信心，美元與整體金融市場都可能承受更劇烈震盪。