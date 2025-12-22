鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-22 08:40

摩根士丹利分析師指出，未來一年，股市走勢將較少受宏觀經濟因素左右，而更多取決於科技、全球貿易、資本支出與消費行為等尚未解決的議題。

摩根士丹利：2026年股市走勢聚焦AI擴散、全球貿易與投資新趨勢。(圖：Shutterstock)

根據《Investing.com》報導，分析師表示，投資人已開始關注這些問題，但股價尚未充分反映。

其中的核心議題在於，人工智慧（AI）能在多大程度超越早期採用者的應用範圍。

雖然 AI 投資規模已經龐大，但摩根士丹利認為下一階段的重點在於擴散程度：哪些產業能真正從 AI 中獲得實質收益，哪些則僅增加成本。

分析師指出，運輸、零售、媒體與醫療保健可能是 AI 帶來重大變革的領域，但實際受益者可能與市場目前預期不同。

另一個焦點則在於資料中心與 AI 基礎建設的建設熱潮。投資人正在評估，這波支出能否帶來持續回報，或是電力限制、價格壓力與需求不均可能抑制收益。

分析師強調，長期贏家不僅取決於技術本身，電力取得與地理位置同樣關鍵。

摩根士丹利指出：「日益多極化的全球貿易可能促使關鍵礦產的來源及新製造產能的布局發生地殼般的重大重整。」

該行表示，全球經濟正趨向更加分散化，供應鏈、關鍵礦產及製造布局正受到政治因素和成本因素的共同重塑，引發投資人關注，新的資本將流向何處，以及哪些企業能從更加區域化的世界中受益。

此外，由於交易活動不均且融資成本仍高，投資人正討論企業是否會顯著增加合併與重組行動，抑或保持謹慎，轉而專注於提升效率與維持穩健的資產負債表。

最後，分析師強調，新型減重藥物（如 GLP-1 類藥物）對食品、零售及醫療保健領域的影響日益擴大。