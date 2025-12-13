鉅亨網新聞中心 2025-12-13 20:00

中國年度中央經濟工作會議於 12 月 10 日至 11 日召開，會議回顧了 2025 年的經濟工作成果，並明確了 2026 年的宏觀政策基調。

高盛分析報告指出，本次會議釋放的訊號相比三天前的政治局會議更偏重於促進經濟增長，政策制定者不僅指出當前增長面臨的挑戰，也強調擴大消費與穩定房地產市場的重要性，同時承諾在貨幣、財政、信貸及房地產等領域加大政策支持力度。

不過，相較於去年 12 月的會議，明年的政策寬鬆基調顯得更加審慎。

接下來，省級「兩會」（1-2 月）以及全國「兩會」（3 月）將成為觀察下一階段宏觀政策的重要窗口。

以下高盛為本次會議的主要內容梳理：

一、經濟形勢評估

高盛報告指出，與之前政治局會議僅強調全年目標「順利完成」不同，本次會議對經濟形勢進行了更全面分析，指出經濟增長正面臨多方面挑戰，包括外部環境的不確定性、國內供需結構不均衡，以及部分關鍵領域的潛在風險。

二、2026 年發展策略

會議延續了既有的長期發展方向，重點包括推動高質量發展、協調國內經濟工作與國際經貿關係、兼顧發展與安全、擴大內需、化解重點領域風險，同時保持就業穩定、企業運行穩健、金融市場穩定以及市場預期可控。

三、宏觀政策方向

政策制定者再次強調，將推行「更具作為的宏觀政策」，其中財政政策將保持積極態勢，貨幣政策則保持適度寬鬆。

同時，會議指出將加強逆周期與跨周期調控，以提升政策的連貫性與實效性。

四、財政政策重點

會議提出，將維持必要的財政支出規模，並優化支出結構，在嚴格遵守財政紀律的同時，更加關注緩解地方財政壓力。

會議還表示，將持續推進「兩新」（消費品以舊換新、設備更新）和「兩重」（重大戰略項目、重點戰略領域）政策，適度增加中央預算內投資，並充分利用政策性銀行新增融資工具支持投資。

此外，會議重申，要持續化解地方政府債務，嚴禁新增隱性負債。

五、貨幣政策安排

貨幣政策將以促進經濟穩定增長、推動物價合理回升為目標，靈活運用降準、降息等手段，保持流動性充裕。

六、消費與房地產支持措施

高盛表示，相較於此前政治局會議，本次會議明確提出了支持措施：

消費領域：以內需為主導，多方面提振消費，包括提升居民收入、增加優質商品與服務供給、完善「兩新」政策、清理不合理限制，釋放消費潛力。

房地產領域：強化市場穩定措施，優化新增供給、加快庫存去化，支持地方收購存量住房作為保障性住房，並因地制宜推進「好房子」建設。

七、2026 年經濟工作重點

內需（尤其是消費）仍位居首位；科技創新（含人工智慧）、改革（新增「反內卷」及清理拖欠企業帳款）、對外開放分列二至四位；綠色轉型與民生保障（含就業穩定）排名有所提升。

高盛認為，整體而言，本次會議訊號更偏向促進增長，對消費與房地產提出明確支持，但與去年強調「超常規逆周期調節」相比，2026 年的政策放鬆節奏將更為審慎穩健。

展望 2026：主要政策指標與預測

高盛報告預計，2026 年中國主要經濟目標將保持穩定連續性：

GDP 增長目標：約 5% 左右

CPI 通脹目標：約 2% 左右

官方財政赤字率：預計為 GDP 的 4.0%，與 2025 年持平

此外，高盛還對政府債務與投資規模作出預測：

中央特別國債發行額：可能由 2025 年的 1.8 兆元增至 2.0 萬億人民幣

地方政府專項債券額度：有望從 2025 年預算的 4.4 兆人民幣提升至 4.8 兆人民幣（2025 年實際使用額因追加 2000 億人民幣已達 4.6 兆人民幣）

整體政府債券淨發行規模：預計由 2025 年的約 12.4 兆人民幣增至 12.7 兆人民幣，具體結構仍可能調整