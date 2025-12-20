鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-20 18:10

前川普政府官員 Dina Powell McCormick 已從 Meta 平台 (META-US) 董事會辭職。

Meta董事會震動！前川普顧問McCormick正式辭去Meta董事會職務、任職僅8個月 。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，曾在高盛集團 (GS-US) 工作 16 年的 Powell McCormick 於週五（19 日）正式通知 Meta 她的辭職。

文件未說明 McCormick 辭去 Meta 董事會職務的原因，但指出她的辭職立即生效。

知情人士透露，Meta 暫時沒有計畫替換 McCormick 的董事會席位。該人士還表示，Powell McCormick 正在考慮以策略顧問身份繼續與 Meta 合作，但尚未有具體決定。

Powell McCormick 於今年 4 月與 Stripe 共同創辦人兼執行長 Patrick Collison 一同加入 Meta 董事會。

當時 Meta 執行長祖克柏表示，兩位新董事為董事會帶來了豐富的企業和創業經驗。

Powell McCormick 曾在川普政府任副國家安全顧問，也曾在小布希政府擔任助理國務卿。

她現任 BDT & MSD Partners 副董事長、總裁及全球客戶服務主管，該公司於 2023 年由 BDT 商業銀行與 Michael Dell 投資公司 MSD 合併而成。