鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-23 14:15

摩根士丹利 (下稱大摩) 上周五 (19 日) 發布研究報告示警，儘管人形機器人市場在 2026 年仍將維持高熱度，但投資人需清醒認識「會跳舞的機器人」與具備商業化價值的實用機型之間存在巨大鴻溝。

大摩預測，產業短期炒作後將因實體 AI 開發難度、製造瓶頸及新創企業洗牌面臨深度回調。

報告指出，2026 年初的市場焦點將集中在兩大催化劑：特斯拉 Optimus Gen 3 的發布，以及科技巨頭 Meta、Google、蘋果等正式入局機器人領域的宣言。此外，美國政府正計畫推出行政命令加速本土產業發展，商務部長盧特尼克與川普政府擬透過稅收補貼、政府採購等多管道激勵私人投資，意圖複製其在稀土、無人機領域的產業政策。

但技術落地遠落後於資本預期。大摩強調，目前示範機器人多為人工後台操控，真正實現完全自主的機型尚未問世。

分析師說，「2026 年絕非機器人自主化的元年」，並稱資料收集與訓練仍須依賴人工干預，投資者需警惕技術誇大宣傳。

儘管美國政策端發力，中美技術差距仍在加速擴大。中國憑藉全球無可取代的製造業優勢，已將「具身智能」列為「十五五」規劃六大突破性產業之一。目前幾乎所有中國汽車和電子巨頭均已佈置人形機器人賽道，形成產業群聚效應。

資本市場方面也相當熱絡，AI 機器人公司 Physical Intelligence 獲谷歌母公司 Alphabet 領投 6 億美元，估值飆至 56 億美元；Skild AI 正與軟銀、輝達洽談 10 億美元融資，目標估值 140 億；特斯拉 Optimus 完成實驗室奔跑測試，鉸接式腳趾設計預示 Gen 3 性能飛躍；美的推出六臂「超級機器人」MIRO U，宣稱可提升工廠效率 30%。

大摩 Humanoid 100 指數自今年 2 月成立以來上漲 25%，大幅跑贏全球股指，但資本正加速向兩類企業集中，也就是掌握核心 AI 演算法能力的實驗室，以及具備精密製造經驗的硬體廠商。

中國監管層已注意到過熱風險。中國發改委發言人李超公開示警產業泡沫：「150 餘家企業湧入，實際應用案例卻寥寥無幾」。他透露，「十五五」將推出細化指導方針，平衡資本湧入與創新節奏。

大摩分析師指出，真正的考驗在 2026 年後。當市場意識到物理 AI 開發需突破運動控制、環境感知、能源效率三重關卡，且製造成本難以短期驟降時，產業將迎來殘酷洗牌。唯有跨越「示範噱頭」與「量產實用」的死亡谷，人形機器人才能從資本故事蛻變為生產力工具。