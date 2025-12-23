鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-23 22:05

《CNBC》周二 (23 日) 報導，美國車廠砸數十億美元押寶純電動車卻換來慘痛教訓。通用汽車減記 16 億美元，福特更預計認列 195 億美元損失。隨著川普 9 月取消聯邦購車補助，電動車市占從 10.3% 腰斬至 5.2%，車廠坦承：過去推動電動車的是政策，不是消費者。

補助一停 需求腰斬

‌



根據 Cox Automotive 數據，美國電動車銷量在 9 月、也就是聯邦補助結束前達到高峰，占新車市場 10.3%。但第四季初步估計暴跌到 5.2%。

Cox 代理首席經濟學家 Jeremy Robb 上周說：「聯邦補助在第三季末突然結束，帶動新車和二手車市場的大量需求和銷售。從那之後，我們看到銷售速度和新車生產成長都放緩了。明年對電動車來說很關鍵。」

通用福特認賠千億

福特執行長 Jim Farley 上周告訴《CNBC》，他們評估市場後決定跟著客戶真正的需求走，而不是跟著別人以為市場會去的方向走。

通用執行長 Mary Barra 本月稍早在《紐約時報》DealBook 大會上說：「我們必須投資才能達到監管設定的目標。但我們看到情況完全變了。180 度轉彎，又 180 度轉回來。這就是車廠執行長現在面對的世界。」

Barra 說，9 月聯邦最高 7,500 美元購車補助取消後，電動車真實需求有多少「現在說還太早」。她說可能要再等六個月才知道自然需求在哪。

重押油電混合車

KPMG 合夥人暨美國汽車業負責人 Lenny LaRocca 說，幾年前業界氛圍是「不全力押電動車就會倒閉」，現在才發現多種動力技術並存才是對的。

2030 年僅占 19%

多數業界專家認為電動車不會完蛋，只是期望變得比較實際。PwC 預測 2030 年電動車會占美國市場 19%。

Cox 產業洞察總監 Stephanie Valdez Streaty 說，長期方向還是電動化，但時間表要重新調整，短期內車廠會大幅增加油電混合車選項。