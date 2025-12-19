鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-19 14:20

微軟 (MSFT-US) 執行長納德拉近日向高階主管發出嚴厲警告說：「全員必須適應 AI 研發的高強度節奏，否則將面臨離職。」這一表態源自於微軟正在進行的全面營運重構，旨在將公司重心徹底轉向 AI 領域。

微軟執行長納德拉下最後通牒：拼命跟上AI高壓節奏 不然就走人（圖：Shutterstock）

《Business Insider》報導，納德拉在內部明確傳遞「加入或離開」的訊號，強調 AI 變革已進入關鍵階段，微軟必須集中權力於 AI 領導者，並革新產品開發與資源分配模式。

為專注於技術攻堅，納德拉提拔銷售主管 Judson Althoff 接任商業業務執行長一職，自已則退出部分常規商業活動，將全部精力投入資料中心建設、系統架構及 AI 科學等核心領域。如今，納德拉頻繁現身產品與工程會議，親自帶隊探索 AI 落地。

管理方式上，納德拉推出每週「AI 加速器會議」，打破傳統匯報機制，鼓勵基層技術人員直接向管理層反饋一線洞察。

知情人士表示，微軟在內部刻意營造的「混亂氛圍」旨在顛覆僵化層級，讓決策層從年輕創新者那裡獲取靈感。

微軟 CoreAI 產品總裁 Asha Sharma 指出，納德拉提出的新「生產函數」正在顛覆傳統的軟體開發模式。過去，擴大軟體生產規模必須增加人力與時間投入，如今 AI 智能體打破了這一線性關係，能在不增加工程預算的前提下產生軟體與決策。這意味著創新的邊際成本大幅降低，團隊能將更多精力用於解決複雜問題，而非機械堆疊程式碼。

伴隨架構調整，微軟高層也傳出人事震盪訊號。掌管 Office 和 Windows 業務的老將 Rajesh Jha 以及網路安全部門主管 Charlie Bell 均被曝出正在考慮退休。