微軟執行長納德拉下最後通牒：拼命跟上AI高壓節奏 不然就走人

鉅亨網編譯陳韋廷

微軟 (MSFT-US) 執行長納德拉近日向高階主管發出嚴厲警告說：「全員必須適應 AI 研發的高強度節奏，否則將面臨離職。」這一表態源自於微軟正在進行的全面營運重構，旨在將公司重心徹底轉向 AI 領域。

cover image of news article
微軟執行長納德拉下最後通牒：拼命跟上AI高壓節奏 不然就走人（圖：Shutterstock）

《Business Insider》報導，納德拉在內部明確傳遞「加入或離開」的訊號，強調 AI 變革已進入關鍵階段，微軟必須集中權力於 AI 領導者，並革新產品開發與資源分配模式。


為專注於技術攻堅，納德拉提拔銷售主管 Judson Althoff 接任商業業務執行長一職，自已則退出部分常規商業活動，將全部精力投入資料中心建設、系統架構及 AI 科學等核心領域。如今，納德拉頻繁現身產品與工程會議，親自帶隊探索 AI 落地。

管理方式上，納德拉推出每週「AI 加速器會議」，打破傳統匯報機制，鼓勵基層技術人員直接向管理層反饋一線洞察。

知情人士表示，微軟在內部刻意營造的「混亂氛圍」旨在顛覆僵化層級，讓決策層從年輕創新者那裡獲取靈感。

微軟 CoreAI 產品總裁 Asha Sharma 指出，納德拉提出的新「生產函數」正在顛覆傳統的軟體開發模式。過去，擴大軟體生產規模必須增加人力與時間投入，如今 AI 智能體打破了這一線性關係，能在不增加工程預算的前提下產生軟體與決策。這意味著創新的邊際成本大幅降低，團隊能將更多精力用於解決複雜問題，而非機械堆疊程式碼。

伴隨架構調整，微軟高層也傳出人事震盪訊號。掌管 Office 和 Windows 業務的老將 Rajesh Jha 以及網路安全部門主管 Charlie Bell 均被曝出正在考慮退休。

儘管微軟官方否認了短期內的高層變動，但內部推測 LinkedIn 執行長 Ryan Roslansky 極可能接替拉 Jha 的職位，掌管包括 Office 在內的核心產品線，進一步鞏固其在微軟 AI 版圖中的地位。


文章標籤

