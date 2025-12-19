日銀升息非小事！兆美元套利交易正被迫平倉 美股債、加密幣難逃衝擊
日本央行 (日銀)19 日宣布，將基準利率從 0.5% 上調至 0.75%，一舉創下自 1995 年以來的最高水準，等於宣告持續 30 年的「超廉價日元時代」正式落幕，同時也啟動了一場規模空前的全球資本市場極限壓力測試。
日銀的這一動作之所以牽動全球神經，核心在於日元所潛藏的、以兆美元計的巨大金融風險——「套利交易」（Carry Trade）。
自 1995 年日本泡沫經濟破裂後，為挽救經濟，日銀長期將利率維持在接近零的水平。這種超低利率環境，使得日圓成為全球最唾手可得的廉價資金來源，催生了一個巨大的全球金融遊戲：借入成本極低的日元，轉而投資於全球高收益資產，例如殖利率高達 4% 至 5% 的美國公債、高成長的科技股如輝達，乃至於新興市場的高利息債券。
這種套息交易策略，堪稱華爾街最擁擠、最賺錢的交易之一。許多金融巨頭和對沖基金利用高槓桿操作，將微小的利差放大成驚人的回報。甚至連「股神」巴菲特領導的波克夏公司，也曾透過發行日元債券，以極低成本融資，用於購買日本高分紅的商社股票，堪稱教科書級的「空手套白狼」。
在亞洲，被稱為「渡邊太太」的日本主婦群體，也積極透過外匯保證金交易，將日元投向澳洲、美國等高息國家的資產。
然而，日銀此次升息，無疑是改寫了這個長達 30 年遊戲的底層程式碼。對於那些動用了百倍槓桿的套息交易資本而言，融資成本從極低的 0.1% 甚至更低，瞬間跳升至 0.75% 或更高，這不僅是成本增加，更可能導致原本賺錢的模型瞬間變成虧損，形同「演算法的死亡」。
這種大面積的趨同平倉行為，將在全球市場引發連鎖反應：日元需求暴增導致升值，進一步加劇套息交易者的匯率虧損，恐慌情緒將加速資產拋售，最終的結果是從全球市場上抽走大量的「流動性」，如同在狂歡派對上突然撤走免費的酒並關上燈光，恐慌隨之蔓延。
就具體影響而言，首當其衝的是美國債券市場。日本是美國國債最大的海外持有國，持有規模超過 1.2 兆美元。當日本國內公債殖利率因升息而上揚，日本投資者繼續持有相對低收益、且伴隨匯率風險的美債的意願將會降低，可能對美債市場構成潛在的拋售壓力。
此外，新興市場因過去是日元套息資金的冒險樂園，在高流動性收緊時，也總是最先面臨資本外流和貨幣貶值的風險。
而過去十年由廉價資金推動的全球高估值資產，特別是科技股和加密貨幣，將面臨風險偏好驟然降溫的考驗，依靠未來故事和無限流動性支撐的估值將迎來嚴峻的成色檢驗。
對於中國的 A 股和債券市場而言，雖然直接衝擊相對有限，但全球避險情緒的「暗流」不容忽視，外資的短期情緒化流動仍可能帶來壓力。然而，從中長期視角看，中國市場經濟穩健、估值處於低位，且與歐美市場關聯度相對較低，在全球資本重新審視資產配置地圖時，反而可能成為一個價值窪地和新的「避風港」。
至於中國債券市場，其走向主要取決於國內的經濟數據與人民銀行（央行）的政策態度，全球利率波動的影響較為間接。甚至，如果全球陷入避險模式，部分資金為了尋求安全可能會流入人民幣國債，對中國債市反而可能是一個小小的利多。
日銀此次升息的訊號意義遠大於其本身幅度，它代表著全球金融秩序正在轉變，用免費資金撬動全球資產的夢幻遊戲已經改變。
