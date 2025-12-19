鉅亨網新聞中心 2025-12-19 13:30

日本央行 (日銀)19 日宣布，將基準利率從 0.5% 上調至 0.75%，一舉創下自 1995 年以來的最高水準，等於宣告持續 30 年的「超廉價日元時代」正式落幕，同時也啟動了一場規模空前的全球資本市場極限壓力測試。

日銀升息非小事！兆美元套利交易正被迫平倉 美股債、加密幣難逃衝擊。(圖:shutterstock)

‌



自 1995 年日本泡沫經濟破裂後，為挽救經濟，日銀長期將利率維持在接近零的水平。這種超低利率環境，使得日圓成為全球最唾手可得的廉價資金來源，催生了一個巨大的全球金融遊戲：借入成本極低的日元，轉而投資於全球高收益資產，例如殖利率高達 4% 至 5% 的美國公債、高成長的科技股如輝達，乃至於新興市場的高利息債券。

然而，日銀此次升息，無疑是改寫了這個長達 30 年遊戲的底層程式碼。對於那些動用了百倍槓桿的套息交易資本而言，融資成本從極低的 0.1% 甚至更低，瞬間跳升至 0.75% 或更高，這不僅是成本增加，更可能導致原本賺錢的模型瞬間變成虧損，形同「演算法的死亡」。

就具體影響而言，首當其衝的是美國債券市場。日本是美國國債最大的海外持有國，持有規模超過 1.2 兆美元。當日本國內公債殖利率因升息而上揚，日本投資者繼續持有相對低收益、且伴隨匯率風險的美債的意願將會降低，可能對美債市場構成潛在的拋售壓力。

對於中國的 A 股和債券市場而言，雖然直接衝擊相對有限，但全球避險情緒的「暗流」不容忽視，外資的短期情緒化流動仍可能帶來壓力。然而，從中長期視角看，中國市場經濟穩健、估值處於低位，且與歐美市場關聯度相對較低，在全球資本重新審視資產配置地圖時，反而可能成為一個價值窪地和新的「避風港」。