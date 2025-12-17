鉅亨網編輯林羿君 2025-12-17 16:40

市場普遍預期日本央行將在本週五 (19 日) 宣布升息，這不僅將意味著日本利率將衝向 30 年新高，更可能直接觸動美日利差收窄的敏感神經，導致長期以來支撐美債市場的「套利交易」面臨瓦解風險，讓華爾街感到相當不安。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，市場普遍預期日本央行將把利率上調 25 個基點至 0.75%，這將是日本近 30 年來的最高利率水平。由於日本央行行長植田和男在本月稍早的演講中，已明確暗示 12 月升息的可能性，市場預計他在決議後的新聞發布會上可能會釋放出進一步收緊貨幣政策的信號。

這一決策的背景是，日本決策者正試圖遏制通膨回升的趨勢。最新的調查顯示，日本企業預計明年薪資將持續上漲，這為央行提供了進一步升息的有力理由。野村證券外匯策略師 Yusuke Miyairi 指出，日本央行目前確信工資增長和潛在通膨將保持穩固，因此已準備好調整利率。

套利交易面臨生死線

植田和男若暗示未來將持續升息，將導致日元借貸成本上升，從而讓這種套利策略的吸引力大減甚至崩潰。Yardeni Research 的 Ed Yardeni 明確表示，日本央行已不再為世界其他地區的風險投資提供資金支持。