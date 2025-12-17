鉅亨網編輯林羿君
市場普遍預期日本央行將在本週五 (19 日) 宣布升息，這不僅將意味著日本利率將衝向 30 年新高，更可能直接觸動美日利差收窄的敏感神經，導致長期以來支撐美債市場的「套利交易」面臨瓦解風險，讓華爾街感到相當不安。
根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，市場普遍預期日本央行將把利率上調 25 個基點至 0.75%，這將是日本近 30 年來的最高利率水平。由於日本央行行長植田和男在本月稍早的演講中，已明確暗示 12 月升息的可能性，市場預計他在決議後的新聞發布會上可能會釋放出進一步收緊貨幣政策的信號。
這一決策的背景是，日本決策者正試圖遏制通膨回升的趨勢。最新的調查顯示，日本企業預計明年薪資將持續上漲，這為央行提供了進一步升息的有力理由。野村證券外匯策略師 Yusuke Miyairi 指出，日本央行目前確信工資增長和潛在通膨將保持穩固，因此已準備好調整利率。
套利交易面臨生死線
對於美國投資人而言，這項決議的關鍵影響在於其對「套利交易」（Carry Trade）的衝擊。所謂套利交易，是指投資者借入低利率的日元，轉而投資於收益率更高的美國國債或其他資產以賺取利差。
植田和男若暗示未來將持續升息，將導致日元借貸成本上升，從而讓這種套利策略的吸引力大減甚至崩潰。Yardeni Research 的 Ed Yardeni 明確表示，日本央行已不再為世界其他地區的風險投資提供資金支持。
這種套利交易的瓦解，將可能對美國市場造成連鎖反應。日本投資者近年來是美國公債的主要海外買家，向美債市場投入了數千億美元。一旦日元升息促使他們將資金撤離美債市場，轉投他處，這將在全球投資人本就對美國不斷膨脹的赤字和資產高估值感到擔憂之際，無疑是雪上加霜。
Bear Trap Report 的拉里 · 麥克唐納（Larry McDonald）指出，由於美日收益率利差不斷收窄，這種套利交易早已岌岌可危。目前，10 年期美債與 10 年期日債的殖利率之差為 2.2 個百分點，遠低於一年前的 3.3 個百分點。利差的持續縮小，將大大增加美國政府和一般民眾的借貸成本。
除了對美債的影響外，本周五的決策也可能對日本股市產生壓力。儘管東京基準的日經 225 指數今年表現強勁，輕鬆超越美國標普 500 指數，但日元兌美元匯率在政策轉向預期下已有所上漲，市場正密切關注升息決定是否會對日本資產的需求造成負面衝擊。
