鉅亨網編輯林羿君 2025-10-07 17:00

‌



做空日元潮再起！市場聞到2000年代套利盛宴味道。(圖:shutterstock)

日元 6 日兌所有主要貨幣下跌，投資人押注，高市早苗主張「刺激」的立場將導致日本央行收緊政策的時間線進一步拉長。延後升息可能吸引交易員重啟「利差交易」策略：借入低利率的日元，買進巴西雷亞爾、澳幣等高收益貨幣。

‌



荷蘭合作銀行外匯策略主管 Jane Foley 表示，短期內，市場很可能認定日元利差交易將重新活躍。

自民黨選舉結果導致日元兌美元週一暴跌 2%，債券市場也因擔憂高市將擴大政府支出並加劇通膨而下挫。多數市場人士指出，她先前曾批評日本央行升息舉動，就任後可能主張更緩慢的緊縮步伐。

高市經濟政策顧問本田悅郎週一表示，日本央行在新政府組成後於本月推行升息可能為時過早，12 月時機更為合適。

在上述因素推動下，交易員大幅削減對於日本央行升息的押注。目前利率掉期定價顯示，央行 10 月 30 日政策會議升息的機率為 19%，而在自民黨總裁選舉前約為 57%。

瑞穗銀行倫敦分行高級外匯策略師 Masayuki Nakajima 也認爲，日元拋售可能進一步加速。他表示，日元兌歐元匯率在周一跌至歷史低點後，很可能跌向 180，並可能在兌其他亞洲貨幣時面臨進一步壓力。

Nakajima 表示：「如果高市早苗繼續主張『日元疲軟不會對日本經濟造成負面影響』，並堅持日本央行不應升息的立場，那麼套利交易可能重啟，日元將全面走弱。」

Markets Live 策略師 Cameron Crise 甚至直言：「今年的市場環境讓人聯想到 2000 年代中期——外匯套利交易的黃金年代。」

近幾周以來，受益於外匯市場的低波動，套利交易收益頗豐，以日元融資的套利交易尤其賺錢。彭博數據顯示，數據顯示，賣出日元、買入哥倫比亞披索的交易者可獲利超過 5%，而另一種流行的融資貨幣瑞士法郎的收益則僅略高於 3%。

美元兌日元一個月隱含波動率已較年內高點下跌逾 40%，並在 9 月跌至 12 個月以來的最低水準。

交易員將密切關注未來幾週日本央行利率決策者的講話，以尋找任何有關政策緊縮步伐放緩的跡象。富國銀行駐倫敦宏觀策略師 Erik Nelson 認認為，日本央行不太可能改變政策方向。

值得注意的是，投資者此前也曾因日元套利交易而遭受重創。最近一次是在 2024 年 7 月，當時日本央行上調基準利率並宣佈將債券購買量減半。日元隨即急劇升值，引發全球市場震盪，衝擊了高收益貨幣與股票市場。