2025-12-19

最近深陷人工智慧 (AI) 燒錢疑慮的甲骨文 (ORCL-US)，卻在周四(18 日) 盤後股價大漲 6%，主要利多來自美國 TikTok 業務的潛在交易，以及 OpenAI 洽談新一輪募資的消息。

彭博取得的 TikTok 執行長周受資 (Shou Chew) 內部備忘錄顯示，字節跳動 (ByteDance) 已與甲骨文、專攻科技投資的銀湖(Silver Lake)，以及阿布達比主權財富基金旗下的 MGX 簽署協議。新成立的合資公司將由美方股東持有多數股權，目標於 1 月底前完成交易。

瑞穗 (Mizuho) 分析師 Siti Panigrahi 指出，此協議將鞏固 TikTok 作為甲骨文雲端業務重要客戶的地位，並有助於替甲骨文非 AI 業務帶來具穩定、高毛利率的業務。

周受資在備忘錄中表示，該合資公司將掌握資料保護、內容審查和管理商業活動的控制權。此協議距離川普政府約兩個月前促成的初步安排不遠，當時甲骨文被選為美國版 TikTok 的資安服務供應商。

市場對此反應熱烈，甲骨文股價周四在正常交易時段上漲 0.9%，盤後交易大漲 5.4%。

但即便已有與甲骨文的合作架構，這項交易仍面臨部分質疑，且最終仍須獲得中國政府的批准。彭博指出，周受資的內部備忘錄並未提及中國政府對該協議的立場。

甲骨文股價的強勁反彈，也與 AI 投資題材再度升溫有關。《The Information》周三報導，微軟 (MSFT-US) 投資的 OpenAI 正初步洽談新一輪募資，規模最高 1000 億美元，估值上看 7,500 億美元，顯示市場對 AI 投資的胃口依然強勁。