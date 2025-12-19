search icon



川普的AI豪賭！微軟谷歌輝達等24巨頭與白宮簽約加入「創世紀計畫」

鉅亨網編譯陳韋廷

白宮與美國能源部周四 (18 日) 聯合宣布，微軟、谷歌、輝達等 24 家全球頂尖 AI 公司正式加入川普政府主導的「創世紀計畫」。該計畫旨在透過 AI 技術加速科學探索與能源計畫突破，建構國家級 AI 科研基礎設施。

cover image of news article
川普的AI豪賭！微軟谷歌輝達等24巨頭與白宮簽協議加入「創世紀計畫」（圖：Shutterstock）

「創世紀計畫」簽約儀式在白宮舉行，美國能源部長 Chris Wright、白宮科技政策辦公室主任 Michael Kratsios 等官員與企業代表共同出席，標誌著公私協作推動科技創新的新里程碑。


根據協議，參與企業將整合尖端 AI 技術與能源部國家實驗室資源，推動實驗設計自動化、模擬進程加速及預測模型開發。

Kratsios 說，「這只是開端，我們將貫徹川普總統指令，連結企業、大學、非營利組織與政府機構，讓 AI 紅利覆蓋全美」，並特別指 AI 將顯著提升科研效率，尤其在能源、製藥、製造等關鍵領域催生顛覆性成果。

「創世紀計畫」源自於美國總統川普上月簽署的行政命令，核心目標是打破部門壁壘，有效整合聯邦資料集與超級運算資源。

另據美國能源部透露，所有簽約機構均透過前期意向徵集確認合作方向，包括運用 AI 優化核融合研究、新材料開發及氣候建模。

根據美國能源部介紹，截至周四簽署協議的合作機構，均已透過資訊徵詢回應向能源部表達合作意向，或是正跟能源部及國家實驗室展開創世計畫相關項目。

24 家加入計畫的公司涵蓋晶片產業 (輝達、超微、英特爾)、雲端服務商(亞馬遜 AWS、甲骨文)、AI 新創公司(OpenAI、xAI、Anthropic) 及科研機構如 XPRIZE 基金會等等，凸顯生態協同野心。

但 AI 狂飆突進背後暗藏挑戰。美國能源部承認，支撐大模型訓練的資料中心能耗驚人，正積極推動新能源開發與電網升級。

與此同時，政策爭議也浮出水面。川普政府雖簡化 AI 設施建設法規，卻遭批評者質疑聯邦監管缺位。反對聲音指出，州級法規對深度偽造、演算法偏見等風險的管控不可或缺，但當前聯邦行動遲緩，恐埋下安全隱患。

分析人士認為，「創世紀計畫」彰顯美國押注 AI 重塑科研模式的決心，但該計畫能否平衡技術創新與倫理風險，取決於後續配套政策的完善程度。

隨著 24 家 AI 巨頭深度介入國家實驗室項目，一場由 AI 驅動的科學革命已進入倒數計時。


