川普的AI豪賭！微軟谷歌輝達等24巨頭與白宮簽約加入「創世紀計畫」
鉅亨網編譯陳韋廷
白宮與美國能源部周四 (18 日) 聯合宣布，微軟、谷歌、輝達等 24 家全球頂尖 AI 公司正式加入川普政府主導的「創世紀計畫」。該計畫旨在透過 AI 技術加速科學探索與能源計畫突破，建構國家級 AI 科研基礎設施。
「創世紀計畫」簽約儀式在白宮舉行，美國能源部長 Chris Wright、白宮科技政策辦公室主任 Michael Kratsios 等官員與企業代表共同出席，標誌著公私協作推動科技創新的新里程碑。
根據協議，參與企業將整合尖端 AI 技術與能源部國家實驗室資源，推動實驗設計自動化、模擬進程加速及預測模型開發。
Kratsios 說，「這只是開端，我們將貫徹川普總統指令，連結企業、大學、非營利組織與政府機構，讓 AI 紅利覆蓋全美」，並特別指 AI 將顯著提升科研效率，尤其在能源、製藥、製造等關鍵領域催生顛覆性成果。
「創世紀計畫」源自於美國總統川普上月簽署的行政命令，核心目標是打破部門壁壘，有效整合聯邦資料集與超級運算資源。
另據美國能源部透露，所有簽約機構均透過前期意向徵集確認合作方向，包括運用 AI 優化核融合研究、新材料開發及氣候建模。
根據美國能源部介紹，截至周四簽署協議的合作機構，均已透過資訊徵詢回應向能源部表達合作意向，或是正跟能源部及國家實驗室展開創世計畫相關項目。
24 家加入計畫的公司涵蓋晶片產業 (輝達、超微、英特爾)、雲端服務商(亞馬遜 AWS、甲骨文)、AI 新創公司(OpenAI、xAI、Anthropic) 及科研機構如 XPRIZE 基金會等等，凸顯生態協同野心。
但 AI 狂飆突進背後暗藏挑戰。美國能源部承認，支撐大模型訓練的資料中心能耗驚人，正積極推動新能源開發與電網升級。
與此同時，政策爭議也浮出水面。川普政府雖簡化 AI 設施建設法規，卻遭批評者質疑聯邦監管缺位。反對聲音指出，州級法規對深度偽造、演算法偏見等風險的管控不可或缺，但當前聯邦行動遲緩，恐埋下安全隱患。
分析人士認為，「創世紀計畫」彰顯美國押注 AI 重塑科研模式的決心，但該計畫能否平衡技術創新與倫理風險，取決於後續配套政策的完善程度。
隨著 24 家 AI 巨頭深度介入國家實驗室項目，一場由 AI 驅動的科學革命已進入倒數計時。
