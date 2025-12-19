鉅亨網編輯林羿君 2025-12-19 10:56

儘管日本央行是 2025 年唯一升息的主要央行，日元對美元表現卻是主要貨幣中最差的一個。即使進一步收緊貨幣政策，也無法保證日元能脫離「干預危險區」。

債務壓力高漲 即使日銀升息 日元仍會卡在「干預警戒區」。(圖:shutterstock)

市場預期，日本央行將於週五 (19 日) 啟動漸進式升息循環，將利率調升 1 碼至 0.75%，創下 30 年新高。利率期貨顯示，市場預期日本央行明年仍可能再升息約 40 個基點。

在此情況下，日本央行明年將與紐西蘭央行、澳洲央行並列為 G10 國家中立場最為鷹派的央行之一。日本央行總裁植田和男週五的談話，將被市場密切檢視，以判斷央行對進一步升息的態度與意願。

然而，持續升息並不代表日元在 2026 年就一定能走升。目前多數主要央行的寬鬆循環已接近尾聲，唯獨美國聯準會仍是例外。若明年全球貨幣政策再度轉向緊縮，其他央行可能迅速縮小與日本央行之間的政策差距，日元的反彈空間仍存變數。

高收益誘惑下的脆弱市場

植田和男正面臨一場高度微妙的平衡考驗，壓力同時來自三個方向：首相高市早苗、債券投資人，以及匯市。在政策操作空間極為有限的情況下，他很可能延續今年以來的審慎立場。

日本經濟看來正自第 3 季因美國關稅衝擊所引發的萎縮中回溫。大型企業信心創下 4 年新高，勞動市場在部分指標下更是數十年來最緊俏，這些因素有助於支撐薪資成長與消費動能。

此外，日本通膨已連續第 3 年高於日本央行 2% 的目標水準，從央行官員的本能來看，加快升息步調的誘惑自然存在。然而，背負約 GDP 250% 公共債務、居全球之冠的日本政府公債（JGB）市場，顯然還沒準備好承受更快的緊縮節奏。

不可否認的是，JGB 殖利率走高，將吸引外資進場，特別是希望分散美元資產配置的私人部門退休基金與各國央行準備金管理機構。

日本財務省數據顯示，外資目前持有日本公債與短期國庫券的比重為 12.2%，不僅是 2010 年的兩倍以上，也接近 2022 年 3 月 14.4% 的歷史高點。

這一比重在 2026 年仍可能進一步攀升。瑞穗銀行的喬丹・羅徹斯特指出，JGB 市場的脆弱性正迫使國內壽險公司拋售部位，而外資則因避險後殖利率具吸引力而積極承接。

不過，JGB 市場對海外投資人而言同樣脆弱。今年以來，日本公債市場表現為全球主要債市中最差，10 年期 JGB 殖利率升至 2007 年以來新高，長天期殖利率也在歷史高檔附近徘徊。

日元的干預警戒區

今年以來，債券殖利率利差明顯朝有利於日元的方向移動，但日元表現依舊疲弱，不僅對歐元貶至歷史新低，兌美元也再度下探至接近 160 的水準，而這正是近年來促使政府出手買進日元的關鍵價位。

財務省官員過去一個月已多次釋出干預警告，但只要美元兌日元仍低於 160，實際出手的意願似乎有限。眼下，唯一讓市場「狼群」暫時卻步的因素，恐怕只剩下近期美元轉弱。