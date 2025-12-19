鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-19 12:31

南韓券商 Kiwoon 最新研報引爆市場，三星今年營業利潤有望突破 90 兆韓元，最高上看 100 兆韓元 (約兆台幣)，此項預測得到多家機構背書，報告核心邏輯在於 AI 浪潮下記憶體晶片的史詩級漲價潮，以及技術突破的雙重加持。

目標價喊破17萬韓元！機構：AI記憶體史詩級漲價 明年三星獲利有望破百兆、市值衝千兆韓元（圖：Shutterstock）

高頻寬記憶體 (HBM) 與 DRAM 的供需失衡構成利潤爆發式成長的基石。有「半導體先生」之稱的 KB 證券分析師金東元 (音譯) 指出，2026 年通用 DRAM 價格料將暴漲 56%，疊加 NAND 快閃記憶體價格回升，將顯著拉升營收。

更重要的是，三星在下一代 HBM4 技術上的押注進入收穫期。該券商預測三星將拿下輝達 HBM4 供應鏈四成市佔率，2026 年 HBM 出貨量年增 2.5 倍。

金東元說：「過去三年 HBM 折扣價將轉為溢價，傳統 DRAM 持續漲價，這一組合可能推動三星市值衝上 1000 兆韓元。」三星目前市值約 675 兆韓元。

技術層面，三星 2 奈米環繞 GAA 製程良率提升成為關鍵轉折。該製程已獲兩家中國加密貨幣礦機廠商訂單，並與特斯拉簽署價值 165 億美元的巨型合約，初步建立高階客戶矩陣。更值得期待的是，三星正向高通送樣驍龍 8 Elite Gen 5 的 2 奈米晶片，為 2026 年 Gen 6 旗艦處理器合作鋪路。

此外，谷歌 TPU 訂單成長及 Galaxy 手機因 Gemini AI 整合銷售攀升，進一步夯實獲利基礎。

資本市場已經提前反應樂觀預期。受輝達宣布向三星購買 GPU 及 Q3 財報優於預期刺激，三星股價突破 10 萬韓元大關口，韓國投資證券、KB 證券等機構將三星目標價上調至 15 萬韓元，SK 證券甚至上看 17 萬韓元。

摩根士丹利雖曾預警「記憶體寒冬」，如今也將三星目標價調至 14.4 萬韓元，牛市情景下看至 17.5 萬韓元。

儘管前景光明，挑戰仍存。三星首款 2 奈米製程晶片 Exynos 2600 將搭載於 Galaxy S26 系列，實際性能表現成為技術實力的試金石。

此外，HBM3E 先前因延遲發布而失去部分市占率，HBM4 的量產爬坡速度至關重要。

金東元認為，目前三星股價回檔屬短期波動，隨著 AI 生態擴張 (谷歌 TPU、輝達 GPU 需求超供應 50%），三星與 SK 海力士將進入第二輪上漲行情，兩家巨頭明年合計營業利潤有望達 178 兆韓元，佔韓國股市總利潤的 40%。