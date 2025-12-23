鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-23 09:13

南韓產業通商資源部今 (23) 日表示，今年前 11 個月總出口額創下歷史新高，達到 6401 億美元，年增率 2.9%，再創歷史新高，並可望首次突破 7000 億美元大關，主要受惠於半導體、汽車、船舶、生物保健產品、電腦等領域的需求強勁。

南韓今年出口額超過去年全年 有望首次突破7000億美元（圖：Shutterstock）

根據南韓產業通商資源部數據，截至周一 (22 日) 出口額已超過去年全年，今年全年出口可望突破 7000 億美元大關。

南韓關稅廳周一 (22 日) 公布的數據也顯示，本月 1 日至 20 日出口額為 430 億美元，年增 6.8%，為歷年單月前 20 天的最高紀錄，上次是去年 12 月的 403 億美元。

根據關稅聽數據，今年到上周六 (20 日) 的累計出口額為 6831.46 億美元，與創下歷史新高的去年全年出口額 6838 億美元僅差 7 億美元。

南韓產業通商資源部今日表示，由於 AI 晶片和資料中心的強勁需求，半導體出口今年四度創下單月新高，而由於歐洲、俄羅斯和其他地區的強勁需求，儘管受到美國關稅的影響，汽車出口仍在 1 月至 11 月創下歷史新高。

該部負責貿易和投資的副部長 Kang Gam-chan 說：「從 6 月開始，韓國出口連 6 月呈增長態勢，截至 12 月 22 日，累計出口額已經超過 2024 年創下的 6836 億美元的年度最高紀錄。」

他還說：「這反映了韓國企業在美國關稅等出口困難的情況下，仍在努力提高競爭力，實現市場多元化。」