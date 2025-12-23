鉅亨網新聞中心
韓國經濟日引述業內人士報導，素以規格要求嚴苛著稱的蘋果 (AAPL-US) ，已大幅增加向三星電子採購 DRAM 的數量，使得三星一舉成為其最大的 DRAM 供應商。據業內人士估計，三星提供的 LPDDR 記憶體，預計將佔未來 iPhone 出貨總量的 60% 至 70%，這不僅涵蓋了最新的 iPhone 17 系列，也包括預計明年 9 月發布的 iPhone 18 系列。
報導稱，三星半導體憑藉一款被譽為「無名英雄」的 LPDDR5X 產品，成功橫掃蘋果供應鏈，獲得了最大的供應訂單，成為 iPhone 17 系列的領先供應商。
此前，蘋果的 LPDDR 記憶體供應通常由三星電子、SK 海力士和美光三家公司分擔，且三星與 SK 海力士的供應量被認為不相上下。
蘋果此次決定擴大與三星的合作，主要是基於確保其每年生產的約 2.3 億部 iPhone 所需的關鍵 LPDDR 記憶體供應。由於 SK 海力士和美光近期將產能重心轉向高頻寬記憶體（HBM）市場，導致通用 DRAM 市場的供應產生缺口，此舉使三星憑藉其在通用 DRAM 市場的巨大市佔，成為蘋果確保穩定供貨的最佳夥伴。
此外，即使是市值上兆美元的蘋果，也無法避免 DRAM 短缺的影響，且因其與主要供應商的長期合作協議將於明年初到期，蘋果必須迅速行動以規避潛在的價格上漲風險。
值得注意的是，明年第 3 季發布的 iPhone 18 系列，據傳將採用六通道 LPDDR5X 記憶體，以顯著提升頻寬和 AI 運算效能，這對記憶體供應商的技術能力提出了更高要求。
報導指出，三星似乎是唯一能夠同時滿足蘋果對供貨量、品質和嚴格規格要求，並確保大規模供應的廠商。
三星的 12GB LPDDR5X 晶片在技術上展現出卓越優勢，其厚度僅有 0.65 毫米，是行動裝置中最纖薄的組件之一。更重要的是，該晶片成功提升了 21.2% 的熱阻，並將功耗降低了 25%，這些特性使其能夠完美配合蘋果下一代 A19、A19 Pro、A20 和 A20 Pro 等晶片組對抗瞬時電壓尖峰的嚴苛要求。
下一篇