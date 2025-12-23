鉅亨網新聞中心 2025-12-23 11:12

韓國經濟日引述業內人士報導，素以規格要求嚴苛著稱的蘋果 (AAPL-US) ，已大幅增加向三星電子採購 DRAM 的數量，使得三星一舉成為其最大的 DRAM 供應商。據業內人士估計，三星提供的 LPDDR 記憶體，預計將佔未來 iPhone 出貨總量的 60% 至 70%，這不僅涵蓋了最新的 iPhone 17 系列，也包括預計明年 9 月發布的 iPhone 18 系列。

傳三星躍升蘋果最大DRAM供應商 占iPhone出貨量60%至70%。(圖:shutterstock)

報導稱，三星半導體憑藉一款被譽為「無名英雄」的 LPDDR5X 產品，成功橫掃蘋果供應鏈，獲得了最大的供應訂單，成為 iPhone 17 系列的領先供應商。

此前，蘋果的 LPDDR 記憶體供應通常由三星電子、SK 海力士和美光三家公司分擔，且三星與 SK 海力士的供應量被認為不相上下。

蘋果此次決定擴大與三星的合作，主要是基於確保其每年生產的約 2.3 億部 iPhone 所需的關鍵 LPDDR 記憶體供應。由於 SK 海力士和美光近期將產能重心轉向高頻寬記憶體（HBM）市場，導致通用 DRAM 市場的供應產生缺口，此舉使三星憑藉其在通用 DRAM 市場的巨大市佔，成為蘋果確保穩定供貨的最佳夥伴。

此外，即使是市值上兆美元的蘋果，也無法避免 DRAM 短缺的影響，且因其與主要供應商的長期合作協議將於明年初到期，蘋果必須迅速行動以規避潛在的價格上漲風險。

值得注意的是，明年第 3 季發布的 iPhone 18 系列，據傳將採用六通道 LPDDR5X 記憶體，以顯著提升頻寬和 AI 運算效能，這對記憶體供應商的技術能力提出了更高要求。

報導指出，三星似乎是唯一能夠同時滿足蘋果對供貨量、品質和嚴格規格要求，並確保大規模供應的廠商。