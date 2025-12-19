鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-19 11:48

日本銀行 (央行，BOJ) 周五 (19 日) 如市場預期升息 1 碼 (25 個基點) 至 0.75%，把借貸成本提升到 30 年高點，朝結束數十年來貨幣寬鬆和近零利率的里程碑，再邁進一步。

日本央行如預期升息至0.75% 利率站上30年高點 (圖:Shutterstock)

決議公布後，日元續貶，兌美元約報 156，顯示市場已充分消化升息預期。日股保持漲勢，截稿前，日經 225 指數上漲 1.3%。

日銀周五一致通過決議，把短期利率從 0.5% 提高到 0.75%。日銀在聲明中指出，經濟展望實現的可能性正在升高。日銀也明確表示，如果經濟展望得以實現，將繼續提高借貸成本，代表升息周期將延續。

這次政策調整，凸顯隨著通膨逐漸滲透到經濟中，日銀總裁植田和男決心繼續提高利率。

儘管提倡貨幣寬鬆的高市早苗 10 月當選新首相，讓外界推測，植田繼續推動貨幣政策正常化的空間將因此受限，但通膨壓力持續與日元走弱所帶來的政治成本，最終仍促使政府選擇不出面阻止這項行動。

近來的經濟數據顯示，川普關稅對日本經濟並未帶來重大打擊，讓植田得以推行 1 月以來的首次升息。此外，各工會都在年度薪資談判前設定與一年前類似的目標，顯示薪資成長依然保持在強勁的水準。