日本、英國10月增持美債超過百億美元 中國持倉減少
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國財政部周四（18 日）公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，今年 10 月海外持有的美國國債規模小幅下降，其中日本、英國 10 月所持美國國債增加，中國持倉減少。
具體來看，10 月外國持有的美國國債總規模減少 58 億美元，降至 9.24 兆美元。這一數字既反映了淨買賣情況，也包含估值變動。10 月美國國債價格已連續第三個月上漲。
今年以來美國國債持有量數據受到格外關注，市場擔心美國總統川普的一些貿易和外交政策可能削弱外國對美國資產的信心。
一些分析師表示，金價飆漲可能意味著全球正在尋求減少對美元的依賴，實現資產多元化。
日本 10 月所持美債增加 107 億美元，達到 1.2 兆美元，寫下 2022 年 7 月以來新高。日本自 2019 年 6 月持倉超越中國以來，一直是美國國債最大海外持有國。
英國是第二大美債持有國，10 月所持美債增加 132 億美元，持倉規模達到 8,779 億美元。
中國是第三大美國國債持有者，10 月所持美債從 7,005 億美元降低至 6,887 億美元，為 2008 年以來最低紀錄。從 2022 年 4 月起中國的美債持倉一直低於 1 兆美元。
經濟學家普遍認為，鑑於美中關係變化和外儲資產配置多元化的趨勢，中國的美國國債持倉仍可能穩步下降。未來中國持倉的波動很大程度上仍受美中關係影響。
近年來中國減持美債更多來自外儲資產多元化配置的需要，提升黃金配置就是促進多元化配置的一種體現。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 甲骨文、銀湖入股 TikTok美國業務正式分拆 交易1月下旬完成
- 美中角力新變數！川普對馬杜洛出重手 恐為中國對台行動鋪路
- 2026年台股投資展望 AI仍十分精彩非泡沫！資金寬鬆、AI供應鏈動能續旺
- 野村投信：三大利多支持 2026Q1股優於債 股市看好美國、台灣與中國，債券加碼非投資等級債
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇