鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-19 09:05

美國財政部周四（18 日）公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，今年 10 月海外持有的美國國債規模小幅下降，其中日本、英國 10 月所持美國國債增加，中國持倉減少。

日本、英國10月增持美債超過百億美元，中國持倉減少。（圖：Shutterstock）

具體來看，10 月外國持有的美國國債總規模減少 58 億美元，降至 9.24 兆美元。這一數字既反映了淨買賣情況，也包含估值變動。10 月美國國債價格已連續第三個月上漲。

今年以來美國國債持有量數據受到格外關注，市場擔心美國總統川普的一些貿易和外交政策可能削弱外國對美國資產的信心。

一些分析師表示，金價飆漲可能意味著全球正在尋求減少對美元的依賴，實現資產多元化。

日本 10 月所持美債增加 107 億美元，達到 1.2 兆美元，寫下 2022 年 7 月以來新高。日本自 2019 年 6 月持倉超越中國以來，一直是美國國債最大海外持有國。

英國是第二大美債持有國，10 月所持美債增加 132 億美元，持倉規模達到 8,779 億美元。

中國是第三大美國國債持有者，10 月所持美債從 7,005 億美元降低至 6,887 億美元，為 2008 年以來最低紀錄。從 2022 年 4 月起中國的美債持倉一直低於 1 兆美元。