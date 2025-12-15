鉅亨網編輯林羿君 2025-12-15 11:20

美國公債市場對於聯準會未來降息幅度的爭論，隨著一連串關鍵經濟數據即將公布，正快速升溫。

美債多頭再拚一把？交易員押注Fed明年再降息兩次。(圖:shutterstock)

本週將補齊美國政府關門期間造成的數據空窗，包括延後發布的就業與通膨數據；1 月初則還有更多關鍵就業數據登場。這些報告將成為 2026 年開局的重要指標，決定聯準會在連續三次降息後，是否接近結束寬鬆循環，或仍需進一步加大降息力道。

對債券交易員而言，這攸關重大。他們押注聯準會明年將再降息兩次，以支撐就業市場與經濟成長，即便通膨仍然居高不下。這比聯準會目前釋出的訊號還多一次；若市場預期成真，將為美國公債再掀一波強勁行情鋪路，美債也可望寫下自 2020 年以來表現最好的一年。

DWS Americas 固定收益主管卡特蘭博內（George Catrambone）表示，明年「最關鍵的一項數據」可能就是 16 日公布的就業報告。「我只看這個，勞動市場往哪走，利率就往哪走。」

卡特蘭博內是市場中預期聯準會必須更大幅、甚至「遠比目前預期更深度」降息的一派人士之一；從本週數據公布前已顯露疲態的勞動市場指標來看，他認為降息空間可能相當大。上週殖利率飆升至數個月高點時，他已進場加碼美國公債。

美國公債本週開盤時，對政策最敏感的 2 年期殖利率約在 3.5%，10 年期殖利率約 4.2%。上週在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）於例會後記者會中，點出對就業轉弱的疑慮後，殖利率已自近期高點回落；當時聯準會宣布降息 1 碼，將利率區間下調至 3.5% 至 3.75%。

在這樣的背景下，交易員正布局選擇權部位，押注市場預期可能轉向「第一季就降息」。不過就目前定價來看，市場尚未完全反映年初再度降息的可能性，下一次降息要到年中才被完全計入，第二次則落在 10 月。

這一切都讓市場目光更加集中在即將公布的經濟數據上，內容涵蓋 11 月數據，以及部分 10 月的補充資料。根據彭博調查的預估中位數，美國 11 月非農就業人口可能僅增加 5 萬人。

上月延後公布的數據顯示，9 月就業人數增加 11.9 萬人，優於市場預期；不過失業率同步攀升至 4.4%，創下 2021 年以來新高。

WisdomTree 固定收益策略主管佛拉納根（Kevin Flanagan）認為，本週公布的就業數據影響力可能較為有限，因為政府關門干擾了資料蒐集，焦點反而轉向下個月初、聯準會 1 月 28 日政策會議前出爐的那份就業報告。

佛拉納根指出：「聯準會在 1 月會議上降息的門檻已經被拉高了。你必須在就業報告中看到明確、可辨識的降溫跡象。」

彭博 Markets Live 策略師艾德 · 哈里森（Ed Harrison）表示，要讓債市漲勢得以延續，12 月 16 日公布的就業報告將成為下一道關卡。市場共識預期非農就業人數增加 5 萬人，若就業人數出現下滑，將有助於延續這波反彈，並可能把市場對「首次完整降息」的定價時點，從原本的 6 月提前至 4 月。

佛拉納根表示，若 11 月數據落在與 9 月相近的水準，可能引發債市拋售，並把 10 年期美債殖利率推升至 4.25%。他也屬於認為聯準會「接近結束降息」的一派，並引述研究指出，3.5% 被視為所謂的中性利率，也就是既不刺激、也不抑制經濟的水準。

Fed 新主席恐更鴿派 也是重大變數

這樣的觀點呼應了聯準會主席鮑爾上週的說法。鮑爾指出，聯準會的政策利率目前已「落在對中性水準的廣泛估計區間內」，在部分市場人士看來，這意味著進一步寬鬆的空間有限。至於交易員，根據利率交換市場的指標，他們預期這一波寬鬆循環的終點約在 3.2%。

在這種情境下，若聯準會在通膨黏著不下的情況下大致按兵不動，美國公債前景將不再是能於 2026 年創造可觀總報酬的多頭行情，而更可能陷入區間整理，報酬主要來自約 4% 的票息收益。

聯準會官員對於政策路徑同樣意見分歧，和投資人一樣，都在等待數據指引方向。上週投下反對票的芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）上週五表示，他之所以反對降息，是因為希望再多觀察一些通膨數據。

此外，還有一項重大變數正在逼近：隨著聯準會主席鮑爾任期將於 5 月屆滿，在美國總統川普強力施壓要求大幅降息的背景下，市場焦點可能很快就會從經濟數據，轉向「誰將接棒鮑爾」。據悉，川普的尋人程序已接近尾聲。

Allspring Global Investments 固定收益團隊主管珍瑞林（Janet Rilling）指出：「一旦換了主席，聯準會的立場很可能會變得更加鴿派，即便經濟仍略顯過熱。」