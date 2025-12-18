鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-18 07:40

特斯拉 (TSLA-US) 最近大復活，股價在周三 (17 日) 早盤一度創下歷史新高，眼看就要直衝 500 美元，就連加州當局警告將以自駕功能宣傳誇大為由暫停銷售，也沒有影響盤初的氣勢。但最終周三收盤卻下挫 4.6%，主要是被人工智慧 (AI) 拋售潮拖下水。

特斯拉周三開盤最高漲到每股 495.28 美元，登上歷史新高，但沒多久就開始翻黑下挫，終場下跌 4.6%，報每股 467.26 美元。

加州車輛管理局 (DMV) 周二表示，若特斯拉不調整有關駕駛輔助技術的行銷手法，在加州的電動車銷售資格可能被暫停 30 天。被指控宣傳誇大的，包括「Autopilot」(自動輔助駕駛) 和「Full Self-Driving」(全自動駕駛, FSD) 軟體。

加州是全美人口最多的州，也是特斯拉在美國最大的銷售市場之一，如果確定下達暫停銷售的命令，對特斯拉將是一大打擊。

目前 DMV 決定跳過暫停生產的步驟，給特斯拉 60 天的時間為調整行銷措辭「採取行動」，否則會面臨銷售執照暫停的處分。

巴隆周刊 (Barron’s) 指出，席捲整個市場的 AI 拋售潮，可能才是真正拖累特斯拉行情的主因，標普 500 指數周三收黑 1.2%，那斯達克綜合指數下挫 1.8%，費城半導體指數重挫 3.7%。

那麼，是什麼觸發 AI 行情崩跌？巴隆把矛頭指向 AI 晶片新創 Mythic。這家類比 AI 晶片設計公司在周三募資 1.25 億美元，將有助於該公司開發成本與耗能都低於輝達 (NVDA-US) 產品的企圖心，進而挑戰輝達在 AI 處理器高利潤市場的主導地位。

Mythic 的消息似乎把所有 AI 相關股票都拉下水，輝達下挫 3.8%，能源技術供應商 GE Vernova(GEV-US) 暴跌 10.5%。

AI 行情也遭遇另一個打擊：甲骨文 (ORCL-US) 的 OpenAI 資料中心，與大金主 Blue Owl Capital 之間的融資談判似乎觸礁了，這個消息引爆了投資人對大舉支出和激進債務融資的擔憂。

針對加州的潛在處分，解決方法可能就是調整行銷方式。特斯拉的 FSD 系統目前仍被認定為 Level 2 自動駕駛，也就是在啟用期間，駕駛人必須隨時專注路況。相較之下，Level 3、4 與 5 的自動駕駛系統，則允許駕駛人在不同程度上不必持續注意道路狀況。

特斯拉目前正在加州測試全自動的自駕計程車 (Robotaxi)，車上仍配有坐在副駕駛座的安全駕駛員。該公司今年 6 月在德州奧斯汀推出的 Robotaxi，同樣在副駕駛座安排安全監控人員。

不過特斯拉執行長馬斯克認為，在今年底之前，特斯拉得以不必再配置這名安全監控人員。

Robotaxi 的安全性、擴張速度與監管互動，無疑是特斯拉的關鍵議題。特斯拉的市值之所以能達到約 1.5 兆美元，並不只是因為汽車本業。投資人相信，特斯拉將打造出實體的 AI 應用，例如自駕車與機器人，進而為公司開啟全新的獲利成長時代。

特斯拉股價周二收在每股 489.88 美元的歷史新高。正好一年前，也就是 2024 年 12 月 17 日，特斯拉創下當時的收盤高點每股 479.86 美元。