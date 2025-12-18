鉅亨網編譯許家華 2025-12-18 10:15

美國外送雜貨平台 Instacart (CART-US) 因其人工智慧定價工具遭監管關切，股價應聲重挫。

《路透社》周三 (17 日) 引述兩名知情人士報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）已對 Instacart 展開調查，並向公司發出民事調查要求（civil investigative demand），要求提供與其 Eversight 定價工具相關的資訊。消息曝光後，Instacart 股價在周三盤後交易中下跌約 7%。

Eversight 是一套以人工智慧驅動的定價軟體，允許在 Instacart 平台上的零售商測試不同價格策略。該工具近日引發爭議，一項上周公布的研究顯示，同一家超市、相同商品，在 Instacart 上對不同消費者可能出現不同價格，價差約 7%，換算下來，部分用戶一年可能因此多支付逾 1,000 美元。

FTC 在聲明中表示，該機構一貫政策是不對任何潛在或進行中的調查發表評論，但「和許多美國人一樣，對媒體報導中有關 Instacart 涉嫌定價行為的內容感到憂心」。知情人士指出，FTC 此次調查的重點即放在 Eversight 工具是否涉及不公平或誤導性的定價做法。

對於外界質疑，Instacart 回應稱，平台上顯示的商品價格由合作零售商自行決定，公司本身並不直接設定最終售價。根據監管文件，Instacart 於 2022 年以 5,900 萬美元收購 Eversight，目標是利用該公司的 AI 定價與促銷技術，「即時為消費者創造更具吸引力的省錢機會」。