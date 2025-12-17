鉅亨網編譯段智恆 2025-12-17 21:30

《彭博》周三 (17 日) 報導，特斯拉股價近期強勢走高，刷新歷史新高，漲勢明顯領先多數大型科技股，儘管公司正面臨電動車需求放緩、監管風險升高以及多個主要市場市占下滑等不利因素，但投資人對其人工智慧 (AI) 與自駕技術布局的期待，仍持續推動股價上行。

特斯拉股價自 11 月 21 日低點以來已反彈約 25%，今年首度改寫歷史新高，同期《彭博》「美股七雄」(Magnificent Seven) 指數漲幅不到 6%，顯示特斯拉表現明顯超前。市場樂觀情緒，主要聚焦執行長馬斯克將特斯拉打造成機器人與 AI 重鎮的長期願景，相關敘事也成為推升全球股市的重要題材。

Union Investment 投資組合經理 Moritz Kronenberger 指出，特斯拉正展現出距離 AI 商業化不遠的訊號，特別是在人形機器人與自駕計程車等領域的布局，使其逐漸被視為潛在的 AI 贏家。分析師也認為，特斯拉在自動駕駛技術上的進展，可能對產業帶來顛覆性影響。

馬斯克旗下其他事業同樣為市場增添想像空間，包括火箭與衛星公司 SpaceX 潛在的首次公開發行 (IPO)。馬斯克曾表示，SpaceX 的業務與特斯拉正逐漸趨於融合。此外，Alphabet(GOOGL-US) 旗下自駕車部門 Waymo 傳出正洽談以接近 1,000 億美元估值募資逾 150 億美元，也進一步提振市場對自動駕駛產業前景的信心。

不過，部分資產管理機構提醒，投資人往往將馬斯克旗下事業「打包」看待，實際經濟利益連結有限。Edmond de Rothschild Asset Management 股票部門共同主管 Jacques Aurelien Marcireau 指出，散戶常將特斯拉視為整個「馬斯克宇宙」的投資代理，但實際關聯性並不高。

另一方面，特斯拉仍面臨多項挑戰。公司在加州的銷售業務，可能因涉嫌誤導消費者對駕駛輔助系統的認知，而遭到最長 30 天的暫停處分；此外，最新一季財報也未能令市場滿意，成本上升侵蝕了創紀錄的銷量表現。