從暴雨到股災：AI基建延誤引發美AI股動盪 博通、甲骨文三日跌逾17%

鉅亨網新聞中心 2025-12-17 09:30

美股 AI 相關股票近期出現大幅回落，引發市場對 AI 產業熱潮能否持續的廣泛討論。一場源於美國德州的暴雨意外被視為引爆點——極端天氣導致 AI 基礎建設關鍵企業 CoreWeave 在丹頓市的大型資料中心施工延誤約 60 天，推遲了原本計劃安裝約 260 兆瓦計算能力的進度，使得原定租予 OpenAI 的 AI 運算叢集無法按時交付，進一步引發投資人恐慌性拋售。

（圖：REUTERS/TPG）

該事件引發市場對 AI 基建交付風險的重新評估，CoreWeave (CRWV-US) 六周內市值蒸發約 330 億美元，跌幅超過 60%，成為美股 AI 板塊動盪的象徵。

‌



與此同時，博通 (AVGO-US) 與甲骨文 (ORCL-US) 等 AI 與資料中心相關公司股價在三個交易日內亦出現雙位數跌幅，累計跌幅超過 17%，市值共蒸發逾 3000 億美元，凸顯出投資人對 AI 估值過高與資本支出延後的憂慮正在擴散至整個產業鏈。

市場分析指出，CoreWeave 的運作模式高度依賴肩負數千枚高階 AI 晶片的資料中心設施，再租賃給大型 AI 開發者使用，而在施工延誤與高息債務壓力下，其資產負債表脆弱亦成投資人憂慮來源。該公司最近一季營收雖與去年同期相比翻倍至近 14 億美元，但仍錄得約 1.1 億美元的淨虧損，且僅約 4% 的營運利潤率無法覆蓋高額利息支出，令「高成長但難獲利」的質疑進一步加深。

市場恐慌情緒亦因 CoreWeave 管理層前後矛盾的表態而加劇。該公司執行長先前多次強調資料中心建設與算力交付「進度可控、影響有限」，並表示不會對主要客戶合約造成實質衝擊；然而在隨後的投資人溝通與文件揭露中，管理層又坦言施工延誤恐影響部分算力交付時程，相關項目存在不可控風險。前後不一致的說法被市場解讀為資訊透明度不足，加深了投資人對公司營運穩定性與財務承受能力的疑慮，成為拋售潮的重要催化因素之一。

這一連串拋售事件反映了 AI 概念股從資本市場熱情高漲轉向審慎情緒的階段性調整。分析人士認為，過去市場對 AI 基礎建設與運算資本支出的樂觀預期已提前反映在估值中，但實際交付與落地進度若延後，將可能放大資金流動性的敏感反應，促使估值回調加速。