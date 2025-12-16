鉅亨網編輯林羿君 2025-12-16 16:00

晶片巨頭博通 (AVGO-US) 遭遇了自 2020 年 3 月以來最為慘烈的連續拋售，股價在短短三個交易日內累計暴跌 17.7%。這次股價重挫不僅導致其市值蒸發超過 3,000 億美元，規模約等於競爭對手 AMD 的總市值，更被視為以其為核心的「Google 鏈」遭遇的嚴重打擊。

博通三天狂瀉17%、市值蒸發一個AMD！Google鏈核心遭5年最慘回檔。(圖:shutterstock)

市場對博通的猛烈拋售始於其上週發布的最新財報。儘管財報顯示銷售額創下歷史新高，但華爾街見聞分析指出，核心問題在於博通對其至關重要的 AI 業務收入預測，未能滿足市場的「極高期望」。

博通作為「Google 鏈」的核心供應商，其股價的急劇下跌直接反映了市場對 AI 基礎設施建設速度及相關晶片需求成長的擔憂。隨著投資者重新評估 AI 產業鏈的實際增速，這波拋售潮也蔓延至更廣泛的 AI 概念股，導致「OpenAI 鏈」也遭受重創。

股價的連續承壓，導致博通的市值排名發生重大變化。在三個交易日蒸發了鉅額財富後，博通的美國上市公司市值排名被社交媒體巨頭 Meta 平台 (META-US) 超越，跌出前六名的位置。

這一排名的變動，儘管部分因素是 Meta 股價的溫和上漲，但主要驅動力來自於博通自身的急遽下跌，被市場視為資本在科技巨頭之間快速流動與重新評估的重要訊號。

除了博通自身的財報因素外，此次 AI 概念股集體重挫還受到另一則重磅消息的影響。「OpenAI 鏈」核心公司甲骨文（Oracle）在公佈不如預期的財報後，其為 ChatGPT 所有者 OpenAI 建設的部分資料中心，又被曝出完工日期可能從 2027 年推遲至 2028 年。

這一推遲直接引發了市場對整個 AI 基礎設施建設速度的質疑，加劇了原本就因博通財報而產生的擔憂情緒，促成了這場由兩記重拳引燃的拋售風暴。