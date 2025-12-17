鉅亨網編譯羅昀玫 2025-12-17 11:01

《Discovery Alert》網站指出，規模高達 63 兆美元的影子銀行體系，正逐漸成為全球金融市場潛在的不穩定來源。

多名市場觀察人士與研究機構指出，在高利率環境持續、資金結構轉趨緊繃之際，非銀行金融中介機構普遍存在的流動性錯配問題，已開始對信貸市場與整體金融體系形成壓力。

影子銀行泛指未納入傳統銀行監管框架的金融中介，包括貨幣市場基金、證券化投資工具、私募與私人信貸機構等。

根據聯準會與國際金融監理機構估算，影子銀行資產總規模約占全球國內生產毛額 (GDP) 的近八成，卻普遍缺乏存款保險、央行最後貸款人機制，以及一致性的流動性與資本要求。

其中，貨幣市場基金的快速膨脹尤為顯著。自 2021 年以來，全球貨幣市場基金資產規模幾乎倍增，主要受益於政策利率上升帶來的收益優勢。

市場人士指出，資金大量集中於高流動性標的，在平穩時期有助於資金配置效率，但一旦出現信心動搖，機構投資人高度同步的贖回行為，反而可能放大市場波動。

私人信貸市場則被視為另一個潛在風險來源。該市場目前規模約 1.8 兆美元，其中相當比例對高資產淨值投資人承諾定期流動性安排。

然而，相關資金多投向缺乏活躍次級市場的長期或結構性資產，在資金回收壓力上升時，容易形成流動性斷層。部分分析師指出，2021 至 2024 年間市場競逐資金規模，導致承銷標準下滑，相關風險在信用緊縮階段才逐步浮現。

近期信貸市場走勢已反映這類隱憂。包括基礎建設與資料中心相關企業在內的部分高收益債券，價格顯著回落、殖利率快速走升。以 CoreWeave 為例，其公司債交易水準已反映出高於信用評等的風險溢酬，被市場視為投資人重新評估非傳統融資模式與高槓桿資本結構的訊號。

政策層面同樣引發關注。聯準會近月宣布啟動儲備管理購買 (RMP)，每月購買 400 億美元短期公債，為市場提供額外流動性。

時點卻落在核心通膨仍高於過往寬鬆政策啟動水準的情況下，部分市場人士認為，這顯示央行在通膨控制與金融穩定之間，已開始更明確地權衡系統性風險。

在財政赤字維持高檔、人工智慧與基礎建設投資需求龐大的背景下，金融體系對流動性的敏感度明顯上升。

回顧歷史，影子銀行部門的流動性緊張，往往早於股市反映整體金融壓力。2008 年金融危機與 2020 年疫情期間，貨幣市場與短期融資市場的失序，均迫使央行迅速擴大支援範圍。市場觀察人士指出，當前信貸利差擴大、資金成本上升與資產估值調整的現象，值得高度關注。