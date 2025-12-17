升息強心針！日本11月出口躍增6.1% 美國市場回暖抵銷中國缺口 

鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-17 11:40

日本 11 月出口躍增 6.1%，出現九個月來最快增速，對美國的外銷止跌回升，八個月來首次上揚，抵銷了對中國的下滑，這也給日本央行 (日銀，BOJ) 本周潛在的升息提供另一個強大動能。

升息強心針！日本11月出口加速成長 美國市場回暖抵銷中國缺口 (圖:Shutterstock)

日本財務省周三 (17 日) 公布，11 月出口增加 6.1%，較 10 月的 3.6% 加速上揚，也優於分析師所估的 4.8%。

‌



對美貿易回暖

其中，對美國出口成長 8.8%，是今年 3 月以來首見成長。對歐盟出口更勁揚 19.6%。

隨著美國 9 月中把日本包括汽車在內的進口關稅從 27.5% 降到 15%，日本 11 月汽車和汽車零件對美出口成長。

報告顯示，對美汽車出口金額增加 1.5%，出口量則跳增了 7.7%，兩者之間的差異，凸顯是日本車廠為了不惜靠削價保住市占率。

日銀升息強心針

出口加速成長，對日銀來說是大好消息，市場普遍預期日銀本周五將把升息，讓利率攀升至 1995 年以來最高水準。日銀今年 1 月升息後，受制於與美國之間的貿易不確定性，一直不敢貿然繼續緊縮。

大和證券經濟學家 Yutaro Suzuki 說：「我認為，美國關稅的影響大致上已經平息。對美國的出口金額和出口量都已經上升，因為企業已經開始恢復出口。」

Suzuki 說：「11 月的出口看起來相當強。這代表 10 月到 12 月這一季的外部需求，可能成為支撐日本經濟的力量。」

日中關係緊張

儘管與美國貿易關係回暖，但周三的數據顯示，對中國出口下滑 2.4%，以晶片生產設備和有色金屬降最多。此外，食品這一項的出口額則下降了 5.9%。