南韓與英國已完成升級版自由貿易協定 (FTA) 的談判，並正式簽署協議，大幅放寬南韓汽車及消費品出口至英國的原產地規則。這項協議也擴大了南韓企業進入英國高速鐵路和服務業市場的機會。

南韓產業通商資源部周二 (16 日) 表示，貿易部長呂翰九與英國貿易大臣 Chris Bryant 周一在倫敦共同簽署了這項協議，結束了長達兩年的談判。該協議建立在自 2021 年生效的雙邊自由貿易協定基礎之上。

協議中最重大的改變在於降低了南韓汽車的原產地門檻。根據舊規定，車輛必須至少有 55% 的價值在南韓創造，才能豁免 10% 的關稅；而升級後的協定將這一要求降至 25%。這項修訂對南韓汽車製造商至關重要，特別是考量到製造電動車電池所需的鋰和石墨等進口原材料價格波動劇烈。

消費品出口也將受惠於原產地規則的放寬。例如，若金槍魚和泡菜等加工食品，即使關鍵原料來自第三方國家，只要在南韓完成最終生產，仍可享受零關稅待遇。美容和化工產品的關稅 (最高達 8%) 若在南韓完成化學反應、精煉和混合等關鍵加工步驟，也將被豁免。

在服務業方面，英國同意進一步開放線上遊戲等南韓企業具有強大全球影響力的領域，並為人工智慧等新興技術提供更大的法律確定性。雙方還同意簡化簽證程序，以便利在英國建設製造設施的南韓工程師和專業人員入境。

此外，雙方同意將供應鏈合作制度化，在發生供應中斷時設立專門熱線，並在 10 天內召開緊急會議協調聯合應對。