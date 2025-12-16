鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-16 18:30

市場因甲骨文 (ORCL-US) 大舉押注人工智慧（AI）而施加的「懲罰」，可能過度反應了。儘管公司背負沉重資本支出與債務壓力，股價自 9 月高點回落約 45%，但部分分析師認為，市場忽略了 AI 需求成長與資料中心投資回收節奏，甲骨文的基本面未必如股價表現般悲觀。

根據《巴隆周刊》報導，基於市場普遍質疑，甲骨文為推動全新人工智慧（AI）策略而承擔的龐大債務，是否已超出投資人可接受範圍，甲骨文近期跌至 6 月初以來的最低水準，延續自秋末以來的弱勢走勢。

不過，也有部分分析師開始指出，市場對甲骨文的負面反應可能出現「過度修正」，現在或許正是重新審視其在 AI 投資浪潮中定位的時機。

市場憂慮並非毫無根據。甲骨文上週向投資人表示，計畫在截至明年 5 月 31 日的本會計年度內，投入約 500 億美元於 AI 資料中心相關項目，金額不僅較華爾街原先預期高出約 150 億美元，也較上一會計年度成長 40%。

然而，聯席執行長 Clay Magouyr 在電話會議中拒絕具體說明，使公司將如何填補自有現金流與 AI 投資支出之間的資金缺口，進一步加深市場不安。

他僅表示：「我們看到有些預測認為資金缺口可能超過 1,000 億美元，但我們預期實際所需金額會低於這個數字，甚至可能大幅低於。」

不過，目前甲骨文的總負債已超過 1,000 億美元，市場亦傳出公司正規劃再發行一筆高達 380 億美元的公司債。同時，甲骨文仍持續向股東發放現金股利。

值得注意的是，在基本面方面，公司最新公布的第二財季財報中，營收與獲利成長展望雙雙低於市場預期。

多重資金需求疊加成長前景承壓，使甲骨文股價自 9 月高點回落近半，也連帶影響其在債券市場的風險評價。

目前，為 1,000 萬美元甲骨文債務投保、為期 5 年的信用違約交換（CDS）成本，已攀升至約 144 個基點的多年高位，意味投資人每年須支付約 1.44 萬美元的保費，以對沖違約風險。

市場的核心擔憂，在於甲骨文 AI 資料中心的「資本投入」與「營收實現」之間的時間差持續拉大。資料中心建設完成並轉化為實際收入，可能無法即時匹配當前高速擴張的支出節奏。

美國銀行分析師 Brad Sills 指出，甲骨文正進入 AI 基礎設施投資最密集的階段，而公司對第三季的財測也突顯建設支出與收入轉化之間的時間錯配。

Sills 給予甲骨文「買入」評級與 300 美元目標價，並強調投資人應回歸基本面觀察。

Sills 表示，AI 需求持續成長，大型資料中心建設進度符合預期，加上甲骨文雲端架構具備高度彈性，能透過多元晶片與合約模式滿足不同運算需求，長期競爭力仍在。

OpenAI 成關鍵變數 市場關注未來履約能力

截至目前，甲骨文手中尚未履行的合約營收（RPO）規模高達約 5,230 億美元，但其中相當大一部分與 OpenAI 相關。

投資人擔心，若 OpenAI 未能實現大幅營收成長，恐被迫延後其向多方承諾、總額高達 1.4 兆美元的長期支出計畫。

不過，信用評級機構 Gimme Credit 分析師 Dave Novosel 認為，市場部分憂慮可能被放大。

Novosel 指出，甲骨文管理層強調，相關資本支出幾乎全數用於資料中心設備採購，而非土地、建築或電力基礎設施，且設備通常在建設後期才購入，因此支出與收入認列之間的實際時間差相對有限。

他預期，甲骨文在本會計年度下半年營運利潤率將有所改善，隨著營收達成雙位數成長，整體獲利表現將明顯提升。

即使公司於下一會計年度新增 210 億美元債務，整體槓桿率相對於利潤水準仍可能小幅下降。