《智通財經》報導，身為全球 AI 晶片產業中僅次於輝達的第二大廠商，超微過去兩年迅速提升自身在 AI 算力市場的戰略地位。《時代》雜誌日前公佈的 2025 年「年度人物」評選中，「AI 的締造者」被選為年度人物，其中包括輝達執行長黃仁勳、xAI 創辦人馬斯克、超微蘇姿丰以及 OpenAI 執行長奧特曼。

蘇姿丰與聯想集團之間的互動並非首次。今年 3 月，蘇姿丰到訪中國，抵達後造訪的第一家企業正是聯想集團。隨後，雙方宣布將在 AI PC 領域展開多項合作，並進一步加深在 AI 伺服器方面的協同。雙方共同服務包括微軟、Meta、甲骨文在內的多家全球主要雲端運算與 AI 客戶。

根據聯想先前披露的資訊，該公司將在下月 6 日於拉斯維加斯舉辦聯想科技創新大會，屆時將集中發布其在 AI 領域的最新產品、服務方案以及混合式 AI 策略的階段性落地成果，而眾多與會企業家包括輝達執行長黃仁勳與超微執行長蘇姿丰。

在資料中心與 GPU 晶片領域，輝達與超微的競爭早已不止於效能比拼，還包括平台能力、軟體生態以及系統級交付效率的全面較量。輝達憑藉 CUDA 和成熟的軟體堆疊佔據高端訓練與推理市場，超微則試圖以更具成本優勢的硬體方案和開放的軟體策略，在雲端運算與客製化 AI 部署中開啟突破口。

對兩家企業而言，聯想已展現出不可小覷的策略價值。身為全球最大規模的端側 AI 廠商，同時也是極少數能在 B 端與 C 端實現大規模商業化的科技企業，聯想不僅是晶片產品的重要客戶，更是算力通往真實應用場景的關鍵通道。