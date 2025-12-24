鉅亨網編譯段智恆 2025-12-24 10:00

根據外媒周二 (23 日) 報導，外界近一年頻頻關注蘋果 (AAPL-US) 人工智慧 (AI) 團隊人事異動，甚至將部分高層離職解讀為「蘋果 AI 受挫」的訊號。不過，隨著內部重整輪廓逐漸清晰，相關變動更像是長期策略調整的一環，而非單一主管失利的結果。多方跡象顯示，蘋果正為 2026 年的 Apple Intelligence 重新推出鋪路，核心方向仍聚焦於裝置端 AI。

AI 團隊重整完成，策略未因人事異動改變

‌



蘋果於 2018 年自 Google(GOOGL-US) 延攬吉安南德里亞 (John Giannandrea) 擔任 AI 與機器學習負責人，主導「AI 優先在裝置端運作」的策略。其職責隨時間擴大，涵蓋 Siri、AI、機器學習 (Machine Learning)，並一度延伸至蘋果汽車與後續成立的機器人團隊。

2025 年起，蘋果啟動 AI 組織重整，將機器人團隊劃歸硬體部門、Siri 移交 Vision Pro 團隊，使吉安南德里亞原團隊專注於 Apple Foundation Models 的研發。即便吉安南德里亞近期傳出退休，這套架構並未改變，顯示重整並非因個人去留而臨時決定。

新任 AI 負責人蘇布拉曼亞 (Amar Subramanya) 同樣來自 Google，將以「AI 副總裁」身分向軟體工程主管費德里吉 (Craig Federighi) 報告，負責推動基礎模型開發。搜尋與知識相關業務，則預期由克佑 (Eddy Cue) 接手。此一配置反映蘋果將 AI 視為軟體體系的一部分，而非獨立運作的系統。

研究產出持續 AI 規模遠超外界想像

外界常以過去一年約十多名 AI 相關人員離職，推論蘋果 AI 團隊動盪。但實際上，蘋果長期透過研究論文對外揭露成果。若依公開研究文件統計，僅整理少數頁數，就能辨識近 200 名署名研究人員，顯示其 AI 規模遠超「數十人」的描述。

Apple Foundation Models 團隊由 Zhifeng Chen 領軍，成員包括多名前 Google AI 研究員，如 Li Xiao、Christopher Fifty 與 Jun Xu。相關報導指出，該團隊過半成員來自 Google，且多於近四年內加入。

觀察指出，部分資深成員任職超過六年後離開，屬於科技業高階人才常態流動；基層 AI 人員流動率更高，也並非蘋果獨有現象。整體而言，蘋果 AI 研究產出並未中斷，只是多數成果尚未直接導入產品。