美生活成本危機持續！Fed主席鮑爾力挺漲薪解困局 CNN直指兩大原因看衰

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-16 11:00

面對持續困擾美國民眾的生活成本危機，聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周直指提升薪資才是根本解決之道，但現實數據卻揭示出殘酷悖論，當前薪資成長動能正加速減弱，加上通膨隱憂再起，這一看似直接的方案正陷入進退維谷的境地。

美生活成本危機持續！Fed主席鮑爾力挺漲薪解困局 CNN直指兩大困境看衰（圖：Shutterstock）

《CNN》報導，鮑爾在上周三 (10 日) 降息決議發布會上強調：「唯有實現實際薪酬持續增長，民眾才能真正重獲經濟安全感。」他勾勒的路徑清晰可見，也就是透過降息刺激企業借貸擴張，進而激活就業市場，迫使企業為爭奪勞動力抬高薪資。理論上，當薪資增速跑贏物價時，民眾購買力將逐步修復，但冰冷的數據戳破幻想。

美國勞工統計局即將公佈的 10-11 月非農就業報告顯示，薪資年增率已從 2022 年 3 月 5.9% 的峰值滑落至 3.8%，創三年新低，且就業市場更是冷颼颼，今年月均新增職缺僅 7.6 萬個，不足去年半數，6 月與 8 月甚至罕見負成長。

曾經盛行的「大辭職潮」已成歷史，今年 10 月離職率跌至五年谷底，在職者寧可忍受不滿也不願跳槽，這徹底削弱了勞動者的議價能力。

微妙轉折出現在 10 月，小型企業招募意願創三年新高，職缺數升至五個月高峰，本為薪資復甦的曙光，卻被關稅陰影籠罩。摩根大通警告，企業雖暫時消化了川普時期 80% 的關稅成本，但利潤率已逼近極限。自 2026 年起，這些成本將大規模轉嫁消費者，可能再度推高通膨。

經濟學家直指雙重困境說道：「薪資成長很可能被新一輪漲價吞噬。」若 Fed 因通膨顧慮暫停降息，就業市場復甦將失去政策推力，若強行維持寬鬆，物價壓力恐捲土重來。