2025-12-16

《彭博社》報導指出，美國物流巨頭 UPS (UPS-US) 正加速推動自動化布局，計畫斥資 1.2 億美元採購 400 台機器人，用於貨車卸貨作業，作為其總額約 90 億美元自動化投資策略的一環，藉此降低人力成本並提升獲利能力。這批設備將由總部位於麻州查爾斯鎮的新創公司 Pickle Robot Co. 提供，該公司自 2018 年成立以來已募資約 9,700 萬美元，UPS 先前即與其合作測試相關技術。

報導引述知情人士指出，UPS 預計於 2026 年下半年至 2027 年間，將這批卸貨機器人部署至多個營運據點。此次下單是在多年測試與驗證後拍板，確認機器人可有效協助降低勞動成本，並提升作業效率。

Pickle Robot 的核心技術為搭載在可移動底座上的機械手臂，能直接進入貨櫃內作業，透過吸附方式搬運單箱重量最高達 50 磅的包裹，並將貨物放置於輸送帶上。依照測試結果，一台機器人約可在兩小時內完成一輛標準貨車的卸貨作業。