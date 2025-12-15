鉅亨網新聞中心 2025-12-15 07:10

在市場仍對經濟復甦節奏抱持觀望之際，摩根大通（JPMorgan）最新釋出的投資觀點，為 2026 年的中國股市勾勒出相對清晰的布局方向。

該行近日指出，隨著企業獲利能力逐步改善、產業競爭格局走向理性，MSCI 中國指數在 2026 年具備接近 20% 的上行潛力。

摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑進一步說明，其一季度重點關注的投資標的，主要圍繞 AI 基礎建設、政策推動的反內卷產業、企業海外布局，以及內需消費回暖等四大主題，反映出中國經濟結構調整下的中長期投資機會，也為市場提供相對具確定性的布局方向。

AI 基礎建設：算力投資浪潮下的最大受益者

其中，AI 被摩根大通列為首選股的第一大主軸，主要來自全球算力基建投資持續擴張所帶來的長期需求。

摩根大通指出，2026 年全球 AI 基礎設施資本支出仍將維持高速成長，中國供應鏈企業可望深度受惠。

從產業鏈來看，算力晶片方面，隨著輝達 (NVDA-US) H200 對中國供應逐步放行，中國國內 AI 伺服器廠商加快備貨節奏，中科曙光 (603019-CN) 等企業的訂單已排至 2026 年第二季。

光模組環節則迎來 800G 與 1.6T 產品量產放量期，中際旭創 (300308-CN) 等龍頭廠商海外營收占比超過六成，直接承接北美雲端服務商需求。

摩根大通認為，這類基礎設施升級，將成為 AI 投資主線中最具確定性的環節。

值得注意的是，AI 技術正逐步從雲端向終端設備延伸，帶動新的成長動能。

智慧手機與智慧汽車對輕量化大型模型的需求快速增加，使寒武紀等公司邊緣運算晶片的出貨量持續攀升。

同時，AI 在醫療和金融等垂直應用場景的落地也在加速，商湯科技 (00020-HK) 的醫療影像分析系統已覆蓋全國 300 多家醫院。

這種「先進技術＋實際應用場景」的組合，正成為 AI 主題投資的核心標的來源。

反內卷政策推動，產業格局加速出清

中國政策引導下的「反內卷」成為摩根大通看好的第二大投資方向，尤其在產能過剩的行業中效果最為明顯。

以煉化產業為例，2026 年原油進口配額提前釋放時明顯向大型企業集中，恒力石化、榮盛石化 (002493-CN) 等龍頭企業獲得全部 330 萬噸配額，而中小地煉幾乎無法分得佔有率。

這種現象並非個案：中國工信部等七部門發布的《石化化工行業穩增長工作方案》嚴控新增煉油產能，江蘇省亦明確淘汰小型低效裝置，推動行業向規模化與集約化發展。

在政策推動下，行業結構加速出清，盈利預期隨之改善。

開源證券數據顯示，2025 年前八個月化學原料製造業固定資產投資年減 5.2%，產能釋放週期接近尾聲，供給格局逐步修復。

海外布局深化，承接成熟市場成長紅利

隨著發達市場宏觀環境改善，海外收入占比高的中國企業成為摩根大通首選投資標的。

該行指出，全球經濟保持穩健增長，有助於提升中國出口型企業的表現，尤其是高階製造領域。

新能源產業的海外擴張潛力更大。光伏企業晶科能源在美國與馬來西亞的工廠全面投產，不僅有效規避貿易壁壘，也享受當地補貼政策，2026 年海外訂單已鎖定全年產能的七成。

消費復甦呈現分化，結構性機會浮現

摩根大通指出，中國消費復甦雖呈現「K 型分化」，但仍存在具確定性的結構性機會，與摩根大通上調中國 GDP 增速並強調消費拉動作用的觀點相呼應。

其中，政策刺激是主要推手，例如規模達 3,000 億元的以舊換新方案，帶動家電與汽車消費升級，使格力電器 (000651-CN) 的變頻空調與比亞迪新能源車的銷量分別年增 22% 和 35%，直接受惠於政策紅利。

這些能精準捕捉不同消費層級需求的企業，構成消費主題的核心投資標的矩陣。

同時，電商價格戰緩解也改善了盈利環境，阿里巴巴與京東 09618-HK) 的電商業務利潤率較 2024 年提升 2 至 3 個百分點。

盈利與估值雙修復，支撐指數上行空間

摩根大通認為，四大投資主題的共振，將推動 MSCI 中國指數在 2026 年迎來近 20% 的上行空間。

從基本面來看，摩根大通預測，指數成分股在 2026 年的盈利增速將達 9% 至 15%，其中 AI 與高階製造等新經濟板塊增速有望突破 20%。

在估值方面，目前 MSCI 中國指數市盈率約 10 倍，低於近五年平均水平 15 倍，隨著市場信心回升，估值回歸合理區間仍有充足空間。

政策面亦提供額外支撐。摩根大通中國首席經濟學家朱海斌指出，2025 年政策調整已進入下半場，積極的財政政策與適度寬鬆的貨幣政策將持續發力，穩房市措施效果也將逐步顯現。

這些因素共同構建了指數上行的支撐框架，而四大主題的首選股則成為這波估值修復行情的核心引領力量。

摩根大通的 2026 年投資展望，本質上是對中國經濟「深化轉型、優化格局」的精準判斷。

AI 技術創新、反內卷帶來的效率提升、海外市場拓展以及消費回暖形成的需求增長，四大主題既各自獨立，又彼此互補，共同勾勒出明年資本市場的主要投資脈絡。

對投資人而言，鎖定具備技術壁壘、政策紅利、全球競爭力與消費韌性的企業，將有望在 MSCI 中國指數的上漲浪潮中搶占先機。