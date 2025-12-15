鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-15 04:00

「周圍的銀行網點好像越來越少了。」家住廣東東莞的王女士近日發現常去的村鎮銀行悄然解散，變成某家股份制銀行的網點，隔壁鎮上的幾家農商行網點也陸續傳出關閉的消息。

「對日常生活影響不大，但總覺得有些不一樣。」她說。

王女士的直觀感受背後是中小銀行和網點正在加速消失。據《第一財經》報導，截至 12 月 8 日，今年來因合併或解散而註銷的銀行已達 377 家，較去年全年的 190 餘家大幅增長。

與此同時，銀行物理網點正迅速減少：今年來獲批退出的網點超過 9,000 家，較 2024 年全年總數的 2,533 家增幅超過 200%。

截至 12 月 8 日，今年來 9,661 家銀行網點終止營業。農商行受衝擊最大，分支機構退出最多，達到 5,400 家；國有大型銀行退出 962 家，城商行與股份制銀行相對較少。

地域方面，減少最為明顯的區域集中在內蒙古、山東等地。註銷的 377 家銀行中，村鎮銀行註銷數量最多，達到 218 家，佔近六成，農商行、信用社分別註銷 79 家和 70 家。

許多被註銷的村鎮銀行實際上是被併入更大規模的銀行機構。例如，國家金融監督管理總局的批覆顯示，遷安襄隆村鎮銀行股份有限公司已於 11 月 28 日解散，全部資產、負債、業務、人員及相關權利義務由收購方唐山銀行承繼。

中國銀行業協會發布的《2024 年中國銀行業服務報告》指出，2024 年中國銀行業加快網點服務渠道轉型升級步伐，推動網點資源進一步向金融服務供給相對薄弱的地區傾斜，引導經營低效和布局過密網點向縣域、城鄉接合部和鄉鎮等重點區域遷建。

業界人士認為，線下網點經營成本高，在金融科技的衝擊下，疊加節約成本等因素，銀行網點正加速退出。

國信證券經濟研究所金融業首席分析師王劍指出，銀行之間資源稟賦差異明顯：大型銀行依托全國性網點、低成本負債和資本充足率優勢，具備承接大規模信貸投放的能力；中小銀行受限於區域經營、存款成本高企及資本補充困難，主動壓縮高風險貸款業務。

一位華南地區的銀行科技部門主管示，現在銀行業務的線上化已經非常普遍。「從轉賬、繳費到買理財、申請貸款，超過八成的日常業務都能在手機或網上完成，大家去銀行網點的次數確實少了。」

他特別提到 AI 技術讓銀行的服務變得更高效。「比如用智慧系統審核貸款材料，原來要等幾天，現在幾分鐘就能出結果；智慧客服也能回答大部分常見問題。這些技術進步讓銀行對人工和網點的依賴都在降低。」