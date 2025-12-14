鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-14 12:00

根據獨立智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）經營的技術追蹤器，中國在近 90% 的關鍵技術領域處於全球領先地位，而這些技術不但能顯著增強中國的實力，還可能對其他國家的利益帶來風險。

根據《自然》雜誌報導，ASPI 本年度評估了 74 項現有及新興技術研究，比去年分析的 64 項有所增加。

結果顯示，中國在其中 66 項技術研究中排名第一，包括核能、合成生物學及小衛星等領域，而美國僅在剩餘 8 項技術中居首，例如量子計算與地球工程。

根據 2024 年的追蹤器，本世紀初美國曾在超過 90% 的評估技術中領先，而中國不足 5%，顯示全球科技力量分布發生了劇烈逆轉。

位於華盛頓特區的戰略與國際研究中心（CSIS）專門研究中國產業政策的 Ilaria Mazzocco 表示，中國在科學與技術方面取得了令人難以置信的進展，這不僅體現在研發上，也體現在各類出版物中。

他指出，ASPI 報告的整體趨勢並不令人意外，但中國在多個領域超越美國仍「令人驚訝」。

香港大學科學政策研究員 Wang Yanbo 認為，這可能與被追蹤的技術類型有關。他指出，中國更可能在新興技術領域成為研究領導者，因為該國將精力集中在這些領域；相較之下，在傳統領域如半導體晶片方面，仍由其他國家領先。

ASPI 團隊的分析基於一個包含全球超過九百萬篇出版物的資料庫。他們透過識別各國研究人員在 2020 年至 2024 年間發表的被引次數排名前 10% 的論文，對各國在各項技術領域進行排名，並計算該國的全球佔有率。

值得注意的是，根據位於維吉尼亞州阿靈頓的非營利組織「特殊競爭研究項目」國家安全與技術策略師 David Lin 表示，中國在雲端計算與邊緣計算領域已超越美國。

雲端計算使人工智慧（AI）公司能在無需實體基礎設施的情況下訓練模型與處理數據，而邊緣計算則可在本地處理資料。

Lin 指出，中國在這些領域的研究強度「很可能反映了北京將 AI 從實驗室推向實際部署的緊迫性」。

專注於技術創新的政治經濟學家、位於蘇州的西安交通–利物浦大學的 Steven Hai 表示，這一分析不應被解讀為「美國實力的崩潰」。

他指出，總體而言，美國在全球這些技術領域仍然是重要角色。

參與研究的 ASPI 數據科學家 Jenny Wong-Leung 警告，研究結果顯示，民主國家有可能在多個關鍵領域失去「來之不易、長期累積的尖端科學與研究優勢」，而這些優勢對於全球最重要技術的發展與進步至關重要。

然而，ASPI 也指出，追蹤器雖可衡量學術趨勢，但無法全面反映創新能力，因為大量高影響力的科研出版物不一定等同於工程能力、製造能力或商業成功。