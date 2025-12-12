AI助力！高盛：標普500企業獲利明年看增12%
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周五 (12 日) 報導，高盛 (GS-US) 策略師指出，在人工智慧 (AI) 加速導入、以及美國經濟展現韌性的支撐下，美股企業獲利可望持續成長，推動股市明年再創新高。高盛美國股票策略團隊預期，標普 500 指數成分股的每股盈餘 (EPS) 明年將成長 12%，2027 年再增 10%。
由史奈德 (Ben Snider) 領軍的策略團隊指出，AI 帶動的生產力提升，預料將為企業獲利成長提供額外助力，明年對 EPS 的貢獻約為 0.4%，2027 年則提高至 1.5%。史奈德在報告中表示，AI 導入仍處於早期階段，但大型企業目前回報的進展明顯優於中小型公司。
他指出，企業獲利前景將同時受惠於名目營收維持穩健成長、關稅帶來的負面影響逐步消退，以及大型成分股持續展現強勁的獲利能力。史奈德也重申對標普 500 指數的目標價，預估該指數明年將上看 7,600 點，意味著相較目前水準仍有約 10% 的上漲空間。
史奈德將於年底接替高盛現任首席美國股票策略師柯斯汀 (David Kostin)。除高盛外，多家市場機構亦對美股前景抱持樂觀態度，包括摩根士丹利 (MS-US)、德意志銀行與 RBC 資本市場在內的策略團隊，均預期美股在 2026 年仍有超過 10% 的上漲潛力。
此外，《彭博》一項非正式調查顯示，全球資產管理機構普遍押注美股多頭行情延續，對經濟前景的信心推動標普 500 指數屢創新高。不過，市場仍存在疑慮，擔心科技巨頭在 AI 領域的大規模投資，可能正推升泡沫風險。
史奈德指出，科技族群明年仍將是整體獲利成長的關鍵引擎。他預期，按市值計算的標普 500 最大成分股，包括輝達 (NVDA-US)、蘋果(AAPL-US)、微軟(MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜(AMZN-US)、博通(AVGO-US) 與 Meta Platforms(META-US)，合計將貢獻 2026 年指數獲利成長約 46%，僅略低於今年的比重。
另一方面，彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 追蹤的分析師預估，標普 500 企業 2026 年的淨利將成長 14%，其中「美股七雄」的獲利增幅預估達 18%，持續成為美股整體表現的重要支撐。
