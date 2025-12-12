鉅亨網編譯段智恆 2025-12-12 20:30

AI助力！高盛：標普500企業獲利明年看增12%(圖：REUTERS/TPG)

由史奈德 (Ben Snider) 領軍的策略團隊指出，AI 帶動的生產力提升，預料將為企業獲利成長提供額外助力，明年對 EPS 的貢獻約為 0.4%，2027 年則提高至 1.5%。史奈德在報告中表示，AI 導入仍處於早期階段，但大型企業目前回報的進展明顯優於中小型公司。

‌



史奈德將於年底接替高盛現任首席美國股票策略師柯斯汀 (David Kostin)。除高盛外，多家市場機構亦對美股前景抱持樂觀態度，包括摩根士丹利 (MS-US)、德意志銀行與 RBC 資本市場在內的策略團隊，均預期美股在 2026 年仍有超過 10% 的上漲潛力。

此外，《彭博》一項非正式調查顯示，全球資產管理機構普遍押注美股多頭行情延續，對經濟前景的信心推動標普 500 指數屢創新高。不過，市場仍存在疑慮，擔心科技巨頭在 AI 領域的大規模投資，可能正推升泡沫風險。