鉅亨網編譯段智恆 2025-12-12 20:00

《彭博》周五 (12 日) 報導，中國肥料產業團體近日呼籲主要業者暫停磷肥出口，以確保國內供應穩定，並在春耕季來臨前抑制價格波動。根據中國官媒報導，中國農業生產資料流通協會與中國磷複肥工業協會於周四晚間召集主要磷肥生產商與貿易商開會，並要求自即日起暫停對外出貨，期限至明年 8 月。

全球肥料市場再掀波瀾？中國籲停磷肥出口至明年8月(圖：REUTERS/TPG)

報導指出，此舉旨在確保中國國內磷肥供應充足，並穩定價格水準，避免影響即將到來的春季播種。中國過去曾長期主導全球磷肥市場，但自 2021 年起，已陸續透過政策管控與出口限制措施，優先保障國內需求。此次最新動作，可能等同於進一步收緊出口，甚至形成事實上的出口禁令。

分析指出，若出口持續受限，可能推升全球磷肥價格。近年磷肥價格才剛從多年高點回落，市場憂心中國政策再度收緊，將為國際市場帶來新一波供應壓力。

報導也提到，中國產業團體通常與政府部門密切合作，負責傳達政策方向，並在實務上扮演類似準監管的角色。本次會議亦是在中國國家發展和改革委員會的指導下召開，顯示官方對此議題的高度關注。

根據與會討論內容，部分地區磷肥價格近期出現劇烈波動，已干擾春耕前的庫存準備，儘管整體供應仍屬充足。價格震盪主要受到成本上升與季節性需求影響，促使主管單位要求採取更強力措施，以穩定生產與價格。相關業者也被要求維持高產能運作，避免減產行為。