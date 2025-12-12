電子業產損150億美元有解了！路透：印度放寬陸商務人士簽證限制 改善對中關係重要一步

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-12 17:10

《路透社》今 (12) 日引述兩名印度官員消息報導指出，印度已取消部分行政審查環節，將中國專業人士商務簽證審批時間縮短至一個月內，以解決因技術人員短缺導致的巨額產能損失。此舉由印度前內閣秘書高巴領導的高級別委員會推動，旨在改善對中營商環境，並修復雙邊關係。

電子業150億美元產損有望緩解！印度放寬陸商務人士簽證限制 路透：改善關係重要一步（圖：Shutterstock）

印度手機與電子產品協會 (ICEA) 主席 Pankaj Mohindroo 對此表示歡迎，並稱這體現了合作態度，新德里當局採納了行業建議。

根據 ICEA 數據，過去四年因嚴格簽證審查，印度電子製造商因無法及時引進中國技術人員和設備，損失高達 150 億美元產能。

此次政策調整是印度近期對中關係緩和的延續。今年 7 月，印度恢復在中國部分使領館的旅遊簽證辦理，上月更進一步全面開放旅遊簽證。

但中國《環球時報》駐印度記者觀察到，旅遊簽證仍存在審批嚴格、通過率低等問題，此次開放效果有待觀察。

中國外交部發言人郭嘉昆則在例行記者會上表示，注意到印方積極舉措，願同印方保持溝通以提升人員往來便利化水平。

分析人士指出，簽證便利化將直接緩解印度電子製造業的供應鏈困境，同時為中印兩國技術合作創造空間。