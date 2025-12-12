鉅亨網編輯林羿君 2025-12-12 10:15

由於西雅圖以北的斯卡吉特河預計當地時間周四 (11 日) 晚間水位將比歷史最高紀錄高出近 2 英尺（0.6 公尺），創紀錄的降雨引發撤離命令，約有 10 萬人被要求撤離。

當地政府警告，這波豪雨將成為 2021 年上一次重大洪災後、完成更新的堤防與排水系統所面臨的首次真正考驗。華盛頓州州長鮑勃 · 佛格森（Bob Ferguson）呼籲民眾務必配合撤離命令。

‌



佛格森表示：「我們理解，許多民眾過去曾經歷嚴重水災，可能會覺得自己可以撐過去。」他強調：「但我們目前看到的淹水水位，可能具有歷史性的嚴重程度。」

這波降雨來自一條持續滯留的「大氣河流」，自上週末以來挾帶大量熱帶水氣，持續侵襲美國西北地區。美國國家氣象局西雅圖辦公室氣象學家強尼 · 柏格（Johnny Burg）表示，過去五天內，華盛頓州西部部分地區的累積雨量已超過 16 英吋（約 41 公分）。

強降雨加上當地氣溫異常偏暖，導致鄰近山區出現大量地表逕流與融雪，進一步加重區域內河川與溪流的負擔。根據氣象單位預測，降雨預計將於週六上午趨緩，但週日稍晚恐將再度迎來另一波降雨。

由於清理坍方與雜物的作業持續進行，橫越喀斯喀特山脈（Cascade Mountains）的多條主要公路於週四封閉。洪水與土石流已造成全州 39 個郡中的 12 個郡道路受阻。

在鄰近的加拿大卑詩省，根據週四上午稍晚的政府簡報，約有 400 處房產被下令撤離。由於淹水與大量殘骸，從溫哥華向東行駛的多段主要公路封閉。當地警方指出，為配合撤離作業，卑詩省與華盛頓州之間三個主要邊境關卡之一，南向通行已暫停。

佛格森已於週三宣布進入州級緊急狀態。該州國會代表團中，民主黨與共和黨成員週四也共同簽署一封信，要求總統川普批准佛格森提出的加速聯邦緊急狀態宣告請求。