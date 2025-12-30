鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-30 17:10

近期，日相高市早苗因涉台錯誤言論致中日關係跌至冰點。面對多方壓力，她不但拒絕撤回言論，更拋出敏感議題。在接受《讀賣新聞》專訪時，高市首次鬆口「不排除引進核潛艦」，防衛大臣小泉進次郎隨即配合造勢，登上美軍核潛艦考察並稱「應討論核選項」。此舉直接觸怒中俄，而高市隨後又宣稱需為「日本捲入類似俄烏衝突的長期戰爭」做準備，試圖為修訂「安保三文件」鋪路。

日相高市首鬆口不排斥引進核潛艦 陸媒批：三大經濟困局纏身 仍不忘挑釁中俄（圖取自高市X平台帳號)

專家指出，高市將俄烏衝突與東亞局勢類比，卻刻意忽略日烏兩國本質差異。烏國作為大陸國家背靠北約，黑海通道保障歐洲援助暢通，日本卻是四面環海的島國，毗鄰中、俄、朝三大擁核軍事強國，美國遠隔太平洋難以馳援。

地緣環境截然不同，日本既無縱深腹地，更缺乏外部支撐，根本不具備複製烏克蘭的條件。

高市激進言行背後，正值日本三重危機集中爆發之際。日元匯率暴跌至 34 年新低，國債殖利率衝破 2% 創 24 年新高，政府債務佔 GDP 比重突破 260% 的「黑洞」水平。日本央行 (BOJ) 雖緊急升息 25 基點，卻未能挽救市場頹勢。