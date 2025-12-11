鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-11 23:34

綜合外媒報導，石油輸出國組織 (OPEC) 周四 (11 日) 公布最新月報，維持對 2026 年全球原油供需的預測不變，認為明年全球油市將呈現大致平衡，與外界普遍預期的「供過於求」形成鮮明對比。

根據 OPEC 公布的模型，包含俄羅斯與其他盟國在內的石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+)，明年需要日均生產約 4,300 萬桶原油，才能使全球供需達到平衡，這一數值與 OPEC + 在 11 月的實際產量相近。

OPEC 指出，OPEC + 成員在 11 月合計生產 4,306 萬桶 / 日，比 10 月增加 4.3 萬桶，主因是先前達成的增產協議逐步生效。該組織預估，2026 年市場對 OPEC + 原油的需求將維持在 4300 萬桶 / 日，與上月預測一致，也反映出 OPEC 方面對全球需求走勢的樂觀看法。

若 OPEC + 明年維持 11 月同等的生產水準，在其他條件不變的情況下，供給將僅比需求高出 6 萬桶 / 日，幾乎可視為完全平衡。

這項預測與國際能源總署 (IEA) 稍早發布的展望形成強烈對比。IEA 最新報告指出，全球供給在 2026 年可能將大幅超出需求，過剩規模估計高達 384 萬桶 / 日，約占全球需求的 4%。

大宗商品交易商 Trafigura 本周更警告，明年油市可能出現「超級供過於求」(Super Glut)，顯示市場對需求前景與供應彈性仍存在高度分歧。

OPEC 近期的預測被部分分析師視為偏向樂觀。該組織在過去一年中曾多次下修需求預估，去年甚至在六次調整後累計調降需求增幅達 32%，也曾預測 2023 年將出現創紀錄的庫存缺口，但後來並未發生。然而，OPEC 在此次月報中仍強調，全球經濟基礎「維持穩健」，並未調整 2025 與 2026 年的全球石油需求成長預測。

面對需求前景的不確定性，沙烏地阿拉伯等核心 OPEC + 產油國上月已宣布，將在 2026 年第一季暫停後續增產計畫，以避免供應過快增加。這一決定反映主要產油國對市場供需仍抱持審慎態度，即使 OPEC 官方模型顯示供需大致平衡。