鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-31 15:40

趕在 2025 年落幕之前，Meta(META-US)以據稱超過 20 億美元的價格，完成收購 AI 新創 Manus 的交易，留下最後一筆吸睛的人工智慧 (AI) 交易。巴隆周刊 (Barron’s) 認為，這筆交易充分反映了 2025 年的 AI 發展趨勢，也預告了 2026 年可能出現的走向。

Manus 在 3 月首次亮相時曾引發市場震撼，其推出的 AI 代理表現亮眼，一度加深外界對美國在 AI 領域落後中國的憂慮。

Manus 原本成立於中國，但在美國對先進晶片實施嚴格的出口管制之後，把營運重心轉移至新加坡。如今，Manus 以相對今年其他重量級 AI 交易偏低的價格出售給 Meta，相較之下，Meta 今年稍早為了取得 Scale AI49% 股權，投入的資金高達 140 億美元。

這筆交易可被視為美國在對中 AI 競賽中的又一次勝利，但美國的領先地位並非無法撼動，原因在於，中國的聊天機器人水準相當高，而且在能源與基礎設施供應能力方面，甚至可能具備優勢。

Manus 收購案也象徵 Meta 策略的轉變。過去，這家科技巨頭主要將 AI 用於強化自家應用服務，如今則可能開始正面挑戰 OpenAI 等業者，進軍企業級 AI 代理市場。

這也為 2026 年的一大關鍵趨勢鋪路：企業真正開始將 AI 投入實際營運，以提升獲利能力。

然而，AI 產業持續出現整併潮，也再次凸顯市場對泡沫的隱憂，尤其是資金過度集中在少數大型科技股。

每當一家較小的競爭者被大型企業併購或邊緣化，AI 產業擴散至更多公司、進而降低泡沫破裂風險的希望就會減弱。從 Meta 收購 Manus，到輝達 (NVDA-US) 與晶片新創 Groq 簽署高達 200 億美元的授權協議，都加深了市場風險集中度。