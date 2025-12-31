等子彈飛？AI群魔亂舞 蘋果保守策略反可望2026年收穫成果

鉅亨網編譯許家華 2025-12-31 11:36

在 Siri 多項 AI 功能遲未到位的背景下，最新一份報告指出，蘋果 (AAPL-US) 對人工智慧採取的審慎策略，反而可能在 2026 年轉化為重要優勢。隨著具備情境理解能力的新一代 Siri 逐步接近推出時程，市場對蘋果 AI 布局的討論仍持續升溫。

（圖：REUTERS/TPG）

在未能兌現 2024 年全球開發者大會 (WWDC) 上承諾的 AI 升級後，蘋果對外界展示出更為保守的立場。這也使部分評論認為，蘋果在 AI 競賽中明顯落後，相關產品表現不如 Google(GOOGL-US)等競爭對手。同時，蘋果也調整行銷策略，淡化 Apple Intelligence 的宣傳，轉而將 2025 年軟體更新的重點放在介面設計變革的 Liquid Glass 上。

不過，《The Information》分析認為，這種步調較慢、投資相對克制的 AI 策略，長期來看可能對蘋果更為有利。報告指出，蘋果在 AI 資料中心與晶片上的支出相對有限，有助於公司在未來保持更大的財務彈性。

根據該報導，Meta(META-US) 與 Google 已在資料中心與 AI 晶片上投入數千億美元資本，而蘋果目前仍握有約 1,300 億美元的可動用資金，可在未來用於 AI 相關投資。與此同時，蘋果在 2025 年並未進行任何大型 AI 併購，使其在短期內營收尚未明朗的情況下，避免了承擔過高成本。

報告進一步指出，蘋果並未像部分競爭對手那樣完全依賴自研模型，而是計畫於 2026 年提供由 Google Gemini 驅動的部分功能。此舉使蘋果得以保留更多資金彈性，並在 2026 年間持續尋找潛在的 AI 併購機會。

儘管一年內出現多次人事異動，蘋果仍保留一支內部團隊，持續開發自有模型以備未來之需。不過，公司內部部分高層認為，大型語言模型 (LLM) 在未來數年可能趨於商品化，使持續投入大量資源自行研發的合理性受到質疑。

報告也指出，iPhone 仍是蘋果在 AI 領域的一大優勢，作為全球最普及的消費性裝置之一，具備理想的 AI 功能載體與傳遞平台。即便 AI 功能已廣泛出現在 Android 手機、Windows 個人電腦與各類應用中，iPhone 仍被視為最具整合潛力的終端。

從組織面來看，蘋果 AI 策略的轉變亦反映在人事布局上。原 AI 負責人 John Giannandrea 已卸任相關職務，蘋果的人工智慧業務目前由曾主導 Apple Vision Pro 的 Mike Rockwell 接手。