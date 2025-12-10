鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-10 06:00

全球半導體市場在 12 月初陷入前所未有的動盪，消費級 CPU 與 GPU 價格持續攀升，裝置成本陡增，加上美國突然宣布允許輝達 (NVDA-US) 賣 H200 給中國，這場由產能爭奪、地緣政策與技術迭代交織的產業變局，正深刻重塑全球晶片供應鏈格局。

根據中國科技媒體《半導體產業縱橫》報導，消費級晶片漲價已從市場傳言演變為既定事實。超微半導體 (AMD-US) 率先對全系列 GPU 啟動第二輪調價，漲幅不低於 10%，華碩、技嘉等合作廠商已收到通知，新價格未來數周內生效，這意味著搭載 RDNA 4 架構的 Radeon RX 9000 系列顯示卡將以更高溢價流通，玩家以原價購卡的可能性進一步降低，輝達則採取漸進式策略，擬於本月小幅漲價，下月進行第二輪調價，其顯示卡價格已進入上升通道。

漲價核心因素直指顯示記憶體的成本壓力。業內人士透露，顯示記憶體佔顯示卡總成本比例高達 30%-40%，此次全線上調為近三年首次。

更深遠的影響在於輝達擬打破捆綁銷售模式，讓板卡廠商自主採購顯示記憶體，此舉將加速產業分化。華碩、微星等第一線廠商可直接與三星、SK 海力士議價，提升供應鏈自主性，中小型廠商因採購規模有限，恐面臨成本失控風險。

目前，全球高頻寬記憶體 (HBM) 產能已被輝達、博通等 AI 巨頭瓜分 85% 以上，消費級晶片的生存空間持續承壓。

CPU 市場同步升溫，超微上周二 (2 日) 上調銳龍 9000 系列處理器價格，英特爾則打算在 2025 年第四季對中低階酷睿型號漲價 20%，其中 i5-14400F 漲幅達 20%。

老晶片漲價、新款降價的異常現象則反映產業的深層矛盾，即高利潤的 AI 晶片訂單擠佔先進製程產能，台積電 3 奈米與 5 奈米產線優先服務 H200 等 AI 晶片，消費級 CPU 的 CoWoS 封裝資源遭大幅分流。英特爾高層直言：「若有更多 Lunar Lake 晶圓，銷量可翻倍。」

正當消費市場為漲價焦慮時，川普政府周一 (8 日) 宣布輝達 H200 晶片可銷往中國，這款搭載 HBM3e 顯示記憶體的算力利器，記憶體容量較 H100 提升 1.8 倍至 141GB，頻寬達 4.8TB / 秒，專攻超大規模模型訓練。

但看似利多的政策暗藏玄機，此前輝達財報顯示，2026 財年第三季在中國營收暴跌 63.5%，H200 出口實為挽救數十億美元損失的遊說成果，但華府設置雙重枷鎖，僅批准性能閹割版 H200，禁用更先進的 Blackwell 晶片，相關銷售額 25% 需上繳國庫。

專家指出，這是「國家安全與產業利益的畸形平衡」。根據 Institute for Progress 的研究報告，美國仍可透過控量、抬高削弱實效，而中國採購成本預計達到國際市場 1.5-2 倍，考驗企業資金鏈韌性。

專家還說，雖然華府放行 H200，但此舉無助記憶體漲價壓力，反而可能加劇供應鏈緊張。主要有以下原因：

一、顯示記憶體產能爭奪白熱化：H200 所需的 HBM3e 顯示記憶體與消費級 GDDR 共享上游產能。中國網路大廠集中採購將擠佔三星、SK 海力士產能，間接推高顯示卡成本。

二、利潤導向的資源傾斜：H200 毛利率遠超消費級顯示卡，輝達勢必優先保障其產能，消費級產品供給進一步收縮。

更深層驅動力來自記憶體晶片週期律動。自去年下半年起，AI 伺服器需求引爆記憶體漲價潮，DDR5 記憶體價格翻倍，GDDR 顯存成本激增。

歷史數據顯示，儲存市場年增率超 50% 後，隔年往往大幅回檔，但本輪受 AI 需求支撐，漲價週期恐將延長。

面對「漲價 + 鬆綁」的雙重變局，市場更關心明年 CPU、GPU 是否還會漲價且漲價壓力會持續到何時？

專家認為，結合產業週期、產能格局及成本趨勢來看，2026 年上半年 CPU、GPU 漲價壓力仍將延續，下半年有望迎來企穩拐點。

從漲價延續性來看，核心驅動因素未發生根本性改變。

一方面，顯示記憶體成本壓力仍將持續。市場調查機構 Counterpoint Research 近期發布報告指出，全球記憶體市場正遭遇顯著價格上漲壓力。繼今年漲價 50% 後，DRAM 價格料將持續上漲，今年第四季恐再漲 30%，明年初進一步上漲 20%，至 2026 年第二季度，累計漲幅或達 50%。

另一方面，AI 晶片對產能的擠壓仍在加劇，三星、美光等廠商將大量產能投向 HBM 和 AI 用 DDR5，消費級 GDDR 產能被持續擠壓，疊加 2026 年 HDD 市場 52 週交期的供應鏈限制，將進一步帶動高密度固態硬碟 (SSD) 需求激增，間接成本激增，間接的成本提升。