鉅亨網編譯鍾詠翔
一群行業領軍公司周二（9 日）宣布組建 AI 代理基金會（AAIF），合作制定與 AI 代理有關的開源技術標準，這相當於全球銀行對跨行電子支付所做的標準化，只不過互相傳輸的是應用數據。
具體來說，「AI 代理基金會」由管理 Linux 操作系統等其他開源項目的 Linux 基金會定向運作，確保技術標準開發不受個別公司掌控。
該基金會基於三家公司捐贈的項目組建：Anthropic 的 MCP 協議、OpenAI 的 AI 代理設計藍圖 AGENTS.md，以及 Block 的端側開源 AI 代理 Goose。
除了三家捐贈單位外，Google、微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、彭博和 Cloudflare 也參與基金會發起。
Linux 基金會的公告也顯示，AAIF 的會員單位還有思科 (CSCO-US) 、IBM(IBM-US) 、甲骨文 (ORCL-US) 、SAP、Shopify(SHOP-US) 、Hugging Face 等科技公司和網路平台企業。
在 AAIF 三項創始項目中，Anthropic 去年 11 月發布的 MCP 協議無疑最為知名。類似於 USB-C 協議為電子設備互聯提供了標準化方式，MCP 為 AI 模型連接到各種數據源和工具提供了標準化方式。眾所周知，將 AI 大模型連上各種應用程式是實現所謂「AI 代理」功能的先決條件。
舉例而言，購買 ChatGPT 服務的公司能夠通過 MCP 與「美國釘釘」Slack 連接，AI 聊天機器人就能直接讀取公司群聊的數據，回答有關「某個項目由誰負責」這樣的問題。
Google、微軟、OpenAI，以及中國的阿里巴巴 (BABA-US) (09988-HK) 、騰訊 (00700-HK) 、百度 (BIDU-US) 等重量級科技公司均已宣布支持 MCP 協議。
