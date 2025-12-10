鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-10 08:02

一群行業領軍公司周二（9 日）宣布組建 AI 代理基金會（AAIF），合作制定與 AI 代理有關的開源技術標準，這相當於全球銀行對跨行電子支付所做的標準化，只不過互相傳輸的是應用數據。

具體來說，「AI 代理基金會」由管理 Linux 操作系統等其他開源項目的 Linux 基金會定向運作，確保技術標準開發不受個別公司掌控。

該基金會基於三家公司捐贈的項目組建：Anthropic 的 MCP 協議、OpenAI 的 AI 代理設計藍圖 AGENTS.md，以及 Block 的端側開源 AI 代理 Goose。

在 AAIF 三項創始項目中，Anthropic 去年 11 月發布的 MCP 協議無疑最為知名。類似於 USB-C 協議為電子設備互聯提供了標準化方式，MCP 為 AI 模型連接到各種數據源和工具提供了標準化方式。眾所周知，將 AI 大模型連上各種應用程式是實現所謂「AI 代理」功能的先決條件。